У Семенівці через вибух побутового газу травмувалася людина

Рятувальників на місце не викликали
24 грудня близько 12.54 у селищі Семенівка Кременчуцького району стався нещасний випадок у побуті — вибух побутового газу. Про це повідомили у Головному управлінні Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
Подія сталася у приватному домоволодінні на вулиці Василя Симоненка. Унаслідок вибуху травмувалася одна людина.
Підрозділи ДСНС до ліквідації наслідків події не залучали.
Нагадаємо, у Полтаві під час пожежі на підприємстві загинув чоловік. Ймовірно, на виробництві вибухнув водневий балон.
