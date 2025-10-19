У Полтаві чоловіка вдарили битою по голові: потерпілий у лікарні — поліція

Правоохоронці встановили особу ймовірного нападника та затримали його в порядку статті 208 КПК України. Ним виявився юнак 2002 року народження
У Полтаві вночі 18 жовтня стався конфлікт між двома чоловіками, який закінчився тяжкими травмами одного з них. Інцидент трапився близько 00.30 на вулиці Симона Петлюри. Про це повідомили у поліції Полтавщини.
За даними слідчих, під час сварки потерпілого вдарили битою по голові. Його госпіталізували.
Правоохоронці встановили особу ймовірного нападника та затримали його в порядку статті 208 КПК України. Ним виявився юнак 2002 року народження. Йому вже оголосили про підозру, нині вирішується питання про обрання запобіжного заходу.
За фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 121 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження). Санкція статті передбачає від п’яти до восьми років позбавлення волі.
