У Полтаві чоловіка вдарили битою по голові: потерпілий у лікарні — поліція

Сьогодні, 15:27

Правоохоронці встановили особу ймовірного нападника та затримали його в порядку статті 208 КПК України. Ним виявився юнак 2002 року народження

У Полтаві вночі 18 жовтня стався конфлікт між двома чоловіками, який закінчився тяжкими травмами одного з них. Інцидент трапився близько 00.30 на вулиці Симона Петлюри. Про це повідомили у поліції Полтавщини.

За даними слідчих, під час сварки потерпілого вдарили битою по голові. Його госпіталізували.

Правоохоронці встановили особу ймовірного нападника та затримали його в порядку статті 208 КПК України. Ним виявився юнак 2002 року народження. Йому вже оголосили про підозру, нині вирішується питання про обрання запобіжного заходу.



