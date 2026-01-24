ГО "Захист держави"
Топ новина, Кременчук, Здоров'я, Полтавщина, ТЪ у темі

Звільнили до винесення рішення: як розгортається судова справа працівників «швидкої» та керівництва

Сьогодні, 12:13 Переглядів: 511

 

При звільненні працівниці керівництво спиралося на наказ, який нині оскаржується у суді і до ухвалення рішення не має чинності

Працівницю диспетчерської служби Полтавського обласного центру екстреної медичної допомоги, якій раніше керівництво винесло догану, що її профспілка нині оскаржує у суді, звільнили за фактом систематичного порушення посадових обов’язків. Про це журналістам «Кременчуцького Телеграфа» розповіла парамедикиня кременчуцької виїзної бригади, голова профспілкової організації «Вільних медичних працівників України» полтавської «екстренки» Оксана Свинаренко. 

За її словами, керівництво навіть не дочекалося засідання суду у справі про оскарження догани: слухання було призначене на понеділок, а звільнили жінку напередодні у п’ятницю.

Аби дізнатися правомірність таких дій, ми звернулися за коментарем до адвоката Юлії Карабаш, яка займається цією справою — вона представляє інтереси профспілки та готувала позов до суду.

За словами пані Юлії, позов має на меті оскаржити наказ про винесення догани за порушення норми трудового законодавства, зокрема:

  • винесення працівниці догани, яку попередньо не погодили із профспілковим комітетом, членкинею якої є ця працівниця;
  • порушення процедурності — із наказу не зрозуміло, які саме посадові обов’язки працівниця порушила; у наказі зазначений пункт із посадової інструкції, але він не підпадає під ситуацію, що склалася;
  • у наказі говориться, що працівниця не закрила виклик. Але вона не могла його не закрити, тому що вона його й не відкривала — не відповіла на дзвінок, (на нього відповіла інша працівниця);
  • не визначено, які настали наслідки після цієї ситуації: виклик був прийнятий, бригада «швидкої» до пацієнта нехай із запізненням, але таки виїхала.

Судове засідання по розгляду цієї позовної заяви мало відбутися у понеділок, 19 січня. Проте за кілька днів до нього, 16 січня, диспетчерку звільнили. Підставою для звільнення, як роз’яснює адвокатка, стало систематичного порушення посадових обов’язків. Проте при підготовці наказу на звільнення керівництво спиралося на наказ про винесення догани, який нині оскаржується у суді. Проте він, за словами Юлії Карабаш, не є чинним поки його розглядають у суді і ще немає рішення.

Перед звільненням працівниці керівництво «екстренки» врахувало попередній досвід і таки звернулося до профспілки щодо погодження звільнення. У профспілковому комітеті надали обгрунтування з відмовою щодо звільнення, але воно не було враховано при ухваленні рішення про звільнення.

Нині профспілка разом з адвокатом обговорює оскарження наказу щодо звільнення — щодо нього позов ще не подавали, але, ймовірно, можуть оскаржувати ще й звільнення.

Разом з тим судове засідання, заплановане на 19 лютого, не відбулося — суддя перебуває у відпустці. Орієнтовно його перенесуть на другій половину лютого.

Водночас Оксана Свинаренко як голова профспілки зазначає: керівництво швидкої допомоги може вдаватися до маніпуляцій та задіювати при цьому засоби масової інформації.

Так, на думку профспілкової організації, публічні коментарі щодо звільнення працівниці є передчасними. Тут вони підтримують думку адвокатки: справа перебуває на розгляді суду, правову оцінку діям працівниці ще не надали, тож публічне ствердження її вини суперечить принципу презумпції невинуватості.

Також у профспілці зазначають, що дисциплінарні стягнення, на які посилається керівництво підприємства, нині оскаржується в судовому порядку і не може вважатися підтвердженням «систематичних порушень» до ухвалення остаточних рішень. Окремо профспілка звертає увагу, що відповідальність за дотримання нормативів прибуття бригад екстреної медичної допомоги є колективною та залежить, зокрема, від організації роботи й кадрового забезпечення, а не лише від дій диспетчера.

У профспілці також відкидають закиди щодо «уникнення відповідальності», наголошуючи, що діють виключно в межах законодавства та реалізують гарантоване законом право не погоджувати звільнення члена виборного органу профспілки. В організації заявили, що вбачають у ситуації ознаки тиску на профспілку та публічну дискредитацію через ЗМІ.

«Кременчуцький Телеграф» і надалі слідкуватиме за цією ситуацією та інформуватиме щодо неї читачів.

Автор: Яна Гудзь
Теги: швидка допомога медики суд догана звільнення
