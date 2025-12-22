«Ми відстоюємо свої права»: конфлікт між медиками «швидкої» та обласним керівництвом знову дійшов до судової площини

Одній із працівниць диспетчерської служби швидкої допомоги винесли догану. Представники вільної профспілки заявляють: догану з ними не погодили, і насправді ситуація не така, як говорить керівництво

Між медиками швидкої допомоги та керівництвом знову виник конфлікт, який дійшов до суду. Одна із працівниць диспетчерської служби отримала догану. Представники вільної профспілки із цим не погоджуються: наполягають, що із ними винесення цієї догани не було погоджено, і все насправді було не так, як говорить начальство. До того ж, за їх словами, колектив постійно піддається тиску від керівництва — створюються усі умови, аби працівники робили помилки, а їх за це карали. Конфлікт збирається врегулювати суд. У чому причина та що говорять обидві сторони — читайте у нашому матеріалі.

«Нам не дають нормально працювати»

Про конфлікт із керівництвом журналістам «Кременчуцького Телеграфа» розповіла парамедикиня кременчуцької виїзної бригади, голова профспілкової організації «Вільних медичних працівників України» Полтавського центру екстреної медичної допомоги Оксана Свинаренко.

За її словами, одна із працівниць «швидкої», диспетчерка з Полтави, яка відповідає за кременчуцький напрямок та є членкинею вільної профспілки отримала догану від керівництва. Мовляв, жінка була дуже втомлена і погано почувалася. Вона попросила колегу її підмінити, а сама пішла випити таблетку. Після цього втома її настільки зморила, що жінка просто «відключилася». У цей час її колега не встигла прийняти виклик. Людині відразу передзвонили, карета «швидкої» до неї поїхала, допомогу надали. Проте факт пропущеного дзвінку зафіксувався. Жінка, яка згодилася підмінити колегу свою провину визнала і погодилася з доганою. Проте натомість її отримала інша працівниця.

— Із нами як із профспілкою винесення цієї догани не погоджували. Ми думали врегулювати це із керівництвом в усній формі, звернулися в комісію з трудових спорів, але нас не хочуть чути. Тому не лишилося нічого, як звернутися до суду, — розповідає пані Оксана.

Проте, за її словами, це не одиничний випадок, коли обласне керівництво не хоче знаходити з колективом спільної мови, а навпаки тисне з усіх боків. Так, до прикладу, після реєстрації заяви в суді у полтавських диспетчерів забрали кімнату відпочинку. Після суперечок та розголосу її повернули назад працівникам, але факт лишився.

— Нам просто не дають нормально працювати: слідкують за кожним кроком, шукають причини, за що б можна було кожному догану винести. Не підказують, як має керівництво робити, не допомагають помилки виправити, а навпаки усе посилюють. Призначають незрозумілі покарання за незрозумілі проступки, знімають премії. Люди просто не витримують такого і звільняються, — додає Оксана Свинаренко.

При цьому навантаження на працівниках величезне, додає медикиня. Зокрема, кременчуцька станція швидкої обслуговує не тільки місто, а й виїжджає на виклики в населені пункти району. А керівництво, за її словами, не хоче робити якісь кроки на шляху до покращення умов праці та знаходження спільної мови із колективом.

Відкритим лишається і питання колективного договору, який профспілка ось уже впродовж двох років не може підписати із керівництвом.

— Ми нині користуємося старим колективним договором, а там досі зазначені фельдшери, хоча ми вже всі парамедики. Тож виникає питання: а як ми зарплату отримуємо? На підставі чого?

Пані Оксана додає: вже неодноразово намагалася врегулювати ситуацію, знайти спільну мову із керівництвом, згладити гострі кути, так би мовити. Але ситуація із винесеною, на їх думку, незаслуженою доганою стала фінальною точкою. Тому й звернулися до суду.

«Рішення прийматиметься у правовому полі»

Аби почути іншу точку зору, ми звернулися за коментарем до керівника Полтавського обласного екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Дмитра Лавренка. Він підтверджує, що дійсно працівниця отримала догану, проте, на його думку, цілком заслужено — допустила халатність на робочому місці.

— Працівник проспав виклик. Через це медична допомога була надана несвоєчасно. Звісно, я, як будь-який керівник, маю на це реагувати. Те, що у профспілці із цим не згодні чи якось емоційно відреагували на це — ну що ж, рішення цього конфлікту прийматиметься у правовому полі, — говорить Дмитро Лавренко.

Що ж до кімнат відпочинку, якими, за словами Оксани Свинаренко, диспетчерам у Полтаві заборонили користуватися, очільник екстренки пояснює таке:

— Відповідно до посадової інструкції, у диспетчерів немає часу на тривалий відпочинок чи сон. Встановлено, що вони можуть перепочити 10 хвилин упродовж години або ж 15 хвилин упродовж двох годин — це випити кави чи чаю, походити, розімнути спину. Усе — така специфіка нашої роботи.

Дмитро Лавренко додає: не хотілося б доводити ситуацію до суду, але оскільки представники профспілки вирішили — значить врегульовуватимуть конфлікт у суді. І наголошує: у кременчуцьких медиків уже був досвід судів із керівництвом щодо скасування доган.

Коментує пан Лавренко і ситуацію з колективним договором: за його словами, він готовий на 80%, лишилися додатки, що стосуються фінансової частини. Але сформувати їх остаточно можна буде лише після того, як буде відомий обсяг фінансування на наступний рік.

— Такі проблеми не лише в нас — це по всій Україні зараз. Як тільки знатимемо обсяги фінансування, так питання з колективним договором буде закритим, — додає він.

Але попри все справа до суду таки дійшла. Як нам стало відомо, засідання у цій справі має відбутися 19 січня в одному із полтавських судів. «Кременчуцький Телеграф» і надалі слідкуватиме за цією ситуацією та інформуватиме щодо неї читачів.