«Ми відстоюємо свої права»: конфлікт між медиками «швидкої» та обласним керівництвом знову дійшов до судової площини

Між медиками швидкої допомоги та керівництвом знову виник конфлікт, який дійшов до суду. Одна із працівниць диспетчерської служби отримала догану. Представники вільної профспілки із цим не погоджуються: наполягають, що із ними винесення цієї догани не було погоджено, і все насправді було не так, як говорить начальство. До того ж, за їх словами, колектив постійно піддається тиску від керівництва — створюються усі умови, аби працівники робили помилки, а їх за це карали. Конфлікт збирається врегулювати суд. У чому причина та що говорять обидві сторони — читайте у нашому матеріалі.
Про конфлікт із керівництвом журналістам «Кременчуцького Телеграфа» розповіла парамедикиня кременчуцької виїзної бригади, голова профспілкової організації «Вільних медичних працівників України» Полтавського центру екстреної медичної допомоги Оксана Свинаренко.
За її словами, одна із працівниць «швидкої», диспетчерка з Полтави, яка відповідає за кременчуцький напрямок та є членкинею вільної профспілки отримала догану від керівництва. Мовляв, жінка була дуже втомлена і погано почувалася. Вона попросила колегу її підмінити, а сама пішла випити таблетку. Після цього втома її настільки зморила, що жінка просто «відключилася». У цей час її колега не встигла прийняти виклик. Людині відразу передзвонили, карета «швидкої» до неї поїхала, допомогу надали. Проте факт пропущеного дзвінку зафіксувався. Жінка, яка згодилася підмінити колегу свою провину визнала і погодилася з доганою. Проте натомість її отримала інша працівниця.
Проте, за її словами, це не одиничний випадок, коли обласне керівництво не хоче знаходити з колективом спільної мови, а навпаки тисне з усіх боків. Так, до прикладу, після реєстрації заяви в суді у полтавських диспетчерів забрали кімнату відпочинку. Після суперечок та розголосу її повернули назад працівникам, але факт лишився.
При цьому навантаження на працівниках величезне, додає медикиня. Зокрема, кременчуцька станція швидкої обслуговує не тільки місто, а й виїжджає на виклики в населені пункти району. А керівництво, за її словами, не хоче робити якісь кроки на шляху до покращення умов праці та знаходження спільної мови із колективом.
Відкритим лишається і питання колективного договору, який профспілка ось уже впродовж двох років не може підписати із керівництвом.
Пані Оксана додає: вже неодноразово намагалася врегулювати ситуацію, знайти спільну мову із керівництвом, згладити гострі кути, так би мовити. Але ситуація із винесеною, на їх думку, незаслуженою доганою стала фінальною точкою. Тому й звернулися до суду.
Аби почути іншу точку зору, ми звернулися за коментарем до керівника Полтавського обласного екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Дмитра Лавренка. Він підтверджує, що дійсно працівниця отримала догану, проте, на його думку, цілком заслужено — допустила халатність на робочому місці.
Що ж до кімнат відпочинку, якими, за словами Оксани Свинаренко, диспетчерам у Полтаві заборонили користуватися, очільник екстренки пояснює таке:
Дмитро Лавренко додає: не хотілося б доводити ситуацію до суду, але оскільки представники профспілки вирішили — значить врегульовуватимуть конфлікт у суді. І наголошує: у кременчуцьких медиків уже був досвід судів із керівництвом щодо скасування доган.
Коментує пан Лавренко і ситуацію з колективним договором: за його словами, він готовий на 80%, лишилися додатки, що стосуються фінансової частини. Але сформувати їх остаточно можна буде лише після того, як буде відомий обсяг фінансування на наступний рік.
Але попри все справа до суду таки дійшла. Як нам стало відомо, засідання у цій справі має відбутися 19 січня в одному із полтавських судів. «Кременчуцький Телеграф» і надалі слідкуватиме за цією ситуацією та інформуватиме щодо неї читачів.
