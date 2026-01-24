На Полтавщині розшукують зниклого безвісти 28-річного Богдана Балабася

На Полтавщині поліція розшукує зниклого безвісти 28-річного Богдана Балабася. Про це повідмили у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За даними правоохоронців, зниклий чоловік — мешканець села Степанівка Коломацької сільської громади Полтавського району. Як повідомили рідні, він 22 січня пішов з дому та не повернувся.

Прикмети зниклого: на вигляд 30-35 років, зріст 190 см, худорлявої статури, очі карі, темне волосся, має бороду, наявні шрами на зап`ястях та шиї.

На момент зникнення був одягнений у бушлат, чоботи чорного кольору, шапку темно-зеленого кольору.

У поліції прость усіх, хто має будь-яку інформацію щодо можливого місця перебування Богдана Балабася, повідомити її до правоохоронних органів за телефонами: (050) 407-43-71, (099) 485-50-02 або 102.

