Учора, 23 січня, близько 17.30 у Миргороді сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.
За попередніми даними слідства, автомобіль Toyota під керуванням 45-річного водія зіткнувся з велосипедом, яким їхав 77-річний чоловік.
Унаслідок аварії велосипедист травмувався. Його доставили до лікарні, де медики встановили ступінь тяжкості тілесних ушкоджень та надали потерпілому допомогу.
Нині правоохоронці вирішують питання про відкриття кримінального провадження за ч.1 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху. Причини та обставини аварії з’ясовують правоохоронці.
Нагадаємо, нещодавно на Полтавщині автівка збила велосипедистку — травмовану жінку госпіталізували.
