За пиво, ікру й чипси — 7 років в’язниці: у Кременчуці суд покарав грабіжника з «продуктовим набором»

Чоловіка визнали винним у грабежі, вчиненому в умовах воєнного стану

У Кременчуці судили чоловіка, який пограбував магазин та виніс 2,5 л пива та снеки до нього. Вирок грабіжнику виніс Крюківський районний суд 15 січня 2026 року.

Як встановив суд, 15 травня 2025 року близько 10.30 чоловік зайшов до магазину «Porter» на вулиці Івана Приходька. У продавчині він замовив:

  • дволітрову пляшку пива «Вайсбург Лагер»;
  • пляшку безалкогольного пива;
  • крабові палички;
  • курячі чипси;
  • в’ялену ікру судака.

Жінка підготувала товар і поставила його біля каси. Однак замість розрахуватися покупець просто забрав замовлення, прихопив ще одну пляшку пива з холодильника та вийшов із магазину, ігноруючи зауваження і вимоги зупинитися.

Загальна вартість викраденого становила 569 гривень 65 копійок. 

Суд кваліфікував дії обвинуваченого за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України — грабіж, вчинений в умовах воєнного стану. 

У суді чоловік повністю визнав свою вину та розкаявся. Водночас суд дійшов висновку, що з огляду на характер правопорушення необхідним є реальне позбавлення волі.

Вироком суду йому призначили 7 років ув'язнення.

Нагадаємо, нещодавно у Градизьку чоловік пограбував жінку в автомобілі та побив її чоловіка.

Автор: Яна Гудзь
Теги: грабіж суд вирок суду
Вверх