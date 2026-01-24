Учора, 23 січня, близько 19.00 на автодорозі Київ — Харків поблизу села Верхоли Полтавського району сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.
За попередніми даними слідства, автомобіль Lexus UX під керуванням 39-річної жінки розвертався та врізався в автомобіль Nissan Murano, яким керувала 45-річна водійка.
Унаслідок аварії постраждали обидві водійки. Їх доставили до медичного закладу для надання допомоги.
За цим фактом слідчі вирішують питання щодо відкриття кримінального провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тілесні ушкодження. Причини та обставини аварії встановлюють правоохоронці.
Нагадаємо, учора у Кременчуці Daewoo збила пішохідку — жінку госпіталізували.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.