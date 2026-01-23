Сьогодні у Кременчуці Daewoo збила пішохідку — жінку госпіталізували

Дорожньо-транспортна пригода сталася у Кременчуці сьогодні, 23 січня, близько 10.30 на вулиці Івана Мазепи. Поліція встановлює обставини події. Про це повідомила пресслужба поліції Полтавщини.
За попередньою інформацією, автомобіль Daewoo, під керуванням 31-річного водія, скоїв наїзд на 47-річну пішохідку. Унаслідок ДТП жінку доставлено до лікарні для надання допомоги та встановлення ступеня тяжкості отриманих тілесних ушкоджень.
Причини та обставини ДТП встановлюються.
Нагадаємо, 22 січня у Кременчуці на вулиці Старшого лейтенанта Кагала автомобіль Ford наїхав на 73-річного чоловіка, який переходив проїзну частину нерегульованим пішохідним переходом.
