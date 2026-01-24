Минулої ночі на Кременчуччині сталися дві пожежі: врятували будівлі та птицю

Рятувальники ліквідували дві пожежі — у Глобиному та селі Садки
Минулої ночі у Кременчуцькому районі сталися дві пожежі — у Глобинській та Кам’янопотоківській громадах. Про це стало відомо із оперативного зведення Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій у Полтавській області.
Близько 01.55 у місті Глобине Шумейка загорілася господарча споруда. Вогонь частково знищив прибудову та покрівлю. Рятувальникам вдалося врятувати споруду, дровник та 22 одиниці птиці. До гасіння пожежі залучалися підрозділи 6-го державного пожежно-рятувального поста та Глобинської місцевої пожежної охорони.
Ще одна пожежа сталася близько 02.59 у селі Садки Кам’янопотоківської громади. Там загорівся житловий будинок. Вогонь частково знищив перекриття. Рятувальники зберегли житловий будинок і господарчу споруду. До ліквідації пожежі залучалися підрозділи 15-ї державної пожежно-рятувальної частини.
Інформації про постраждалих не надходило. Причини пожеж з’ясовують фахівці.
Нагадаємо, учора у Кременчуці сталася пожежа у гімназії №2.
