Сьогодні, 24 січня, у Кременчуці та на Полтавщині запровадили графіки аварійного відключення електронеергії. Про це повідомили у пресслужбі «Полтаваобленерго».
За розпорядженням НЕК «Укренерго» знеструмлюють 6-10 черги споживачів.
Це зумовлено наслідками російських обстрілів та складною ситуацією в енергосистемі.
На час дії аварійних графіків графіки погодинного відключення світла можуть не діяти.
