Президент України відзначив державними нагородами чотирьох жителів Полтавщини

Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами чотирьох жителів Полтавщини. Відповідний указ оприлюднили на офіційному інтернет-представництві президента України.
Нагороди вручили з нагоди Дня Соборності України за вагомий особистий внесок у розвиток різних галузей та багаторічну працю.
Зокрема, звання «Заслужений працівник сільського господарства України» отримав директор товариства «Агріс» Володимир Куцовол.
Орденом «За заслуги» І ступеня нагородили генерального директора Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів «Миргородкурорт» Олександра Гавловського.
Посмертно орденом «За заслуги» ІІІ ступеня відзначили голову фермерського господарства «Орчик Плюс» Олега Бегмата.
Також орден княгині Ольги ІІІ ступеня отримала директорка Державного архіву Полтавської області Валентина Гудим.
Нагадаємо, у Кременчуці з нагоди Дня Соборності почесні відзначи вручили пораненим військовослужбовцям.
