«Я вибрав цей шлях і ні про що не жалію»: у Кременчуці вручили нагороди пораненим захисникам

Сьогодні, 13:15 Переглядів: 127

У День Соборності України Олександр Ромодан, Андрій Волоховський та Олексій Єршов отримали нагороди від Міністра оборони та Головнокомандувача Збройних сил України

Сьогодні, 22 січня, у Кременчуцькій районній військовій адміністрації вручили нагороди трьом пораненим захисникам України, які були звільнені з військової служби за станом здоров’я. Їх нагородили за особливу мужність та самовіддане виконання військового обов’язку під час захисту України. Символічно, що нагородження відбулося у День Соборності України.

Нагороди від імені Міністра оборони та Головнокомандувача ЗСУ захисникам вручали начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олександр Аленін та начальник відділення цивільно-військового співробітництва Кременчуцького районного ТЦК та СП Анна Тарасова.

Перед церемонією вручення присутні вшанували Хвилиною мовчання пам’ять загиблих захисників України.

Вітаючи поранених Героїв Олександр Аленін згадав про День Соборності України, про те, що для нас означає це свято, подякував воїнам за захист України та зауважив, що їхні імена увійдуть в історію нашої держави.

Він вручив медаль «За поранення» Олександру Ромодану.

Таку ж медаль «За поранення» Анна Тарасова вручила Андрію Волоховському.

А Олексію Єршову вручили почесну відзнаку Головнокомандувача ЗСУ «За незламність».

Після вручення нагород захисники України розповіли про те, де їм довелося воювати та як вони отримали поранення.

— Я пішов захищати Україну у 2024 році. Воював на Покровському напрямку — у батальйоні безпілотних систем… Поранення отримав неподалік села Дачінське — був уражений FPV-дроном. Хочу побажати тим, хто зараз знаходиться там, найскоріше повернутися до своїх родин. Мужності та незламності не бажаю — вони у них і так є. А тим, хто зараз тут, хочу побажати людяності та завжди пам’ятати, що коїться на фронті та хто їх захищає, — розповів Олександр Ромодан.

Його доповнив Андрій Волоховський, який пішов захищати Україну в перші дні повномасшабного вторгнення у 2022 році. Він розповів, що після проходження короткострокового навчання воювати починав на Херсонському напрямку у складі Сил спеціальних операцій (ССО). Пізніше перевівся в артилерійський дивізіон. Коли звільнили Херсон, його підрозділ перекинули на Донеччину, а потім воював на Курському напрямку. Нагороджений двома бойовими відзнаками.

— У 2024 році з Донецького напрямку нас вивели у Київ — думали на відновлення, а через тиждень перекинули на Сумщину. Звідти потрапив на Курський напрямок. Там було найважче — холод, відстань до ворога мінімальна, все контролюється FPV-дронами. Дійти до позиції було важко, а вийти звідти ще важче… Поранення отримав через влучання КАБу — розірвався у 12-15 метрах від мене. То мені пощастило, що не ближче, — розповів Андрій Волоховський.

Після поранення він протягом року лікувався та проходив реабілітацію. Спершу у Черкасах, де пораненому військовому зробили кілька операцій, потім у Німеччині, де також зробили операцію, а пізніше Андрій проходив ВЛК та лікування у Львові й Клевані.

Відповідаючи на питання, що для нього означає День Соборності України Андрій Волоховський зауважив, що пішов захищати Україну у перші дні рашистської навали, хоча до того навіть строкову військову службу не проходив.

— День Соборності для мене? Я вибрав для себе цей шлях у 2022 році й ні про що не жалію. І якби можна було повернути час назад і я б знав, що буде таке, що буду поранений, я б все одно пішов захищати Україну, — зауважив захисник, який пересувається переважно на кріслі колісному та інколи на милицях.

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» вітає усіх нагороджених Героїв, висловлює їм щиру подяку за захист України та бажає повного одужання!