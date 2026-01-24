У кременчуцькій бібліотеці проведуть музично-поетичний квартирник (афіша)

Сьогодні, 08:02 Переглядів: 95

Кременчуківців та гостей міста кличуть у неділю, 25 січня, до бібліотеки на музично-поетичний квартирник «Зима… Музика… Вірші… Поки місто спить». Про проведення заходу журналістам «Кременчуцького Телеграфа» повідомили організатори.

Творчий вечір має на меті створити теплу камерну атмосферу живої музики та поезії, де відвідувачі зможуть на мить зупинитися у щоденному ритмі та провести час у колі однодумців. Організатори зазначають, що квартирник покликаний нагадати про важливість творчості й культурного життя навіть у непрості часи.

У програмі — поезія, жива акустична музика, теплі історії та харизматичні виконавці. Для створення особливої атмосфери до участі в заході запросили учнів Альтернативної музичної студії «АльтСтудіо», які вже неодноразово виступали перед кременчуцькою публікою.

Формат квартирника передбачає камерну, невимушену атмосферу, що допомагає глибше відчути мистецтво, відкрити нові імена серед місцевих поетів і музикантів та наповнитися позитивними емоціями.

Відбудеться захід у неділю, 25 січня, о 15.00 у приміщенні бібліотеки за адресою вул. Європейська, 66/13.

Вхід на захід вільний.