Кременчук, Надзвичайні новини

Пресслужба ДСНС надала офіційну інформацію про пожежу у Кременчуцькій гімназії № 2

Сьогодні, 18:44

 

Травмованих та загиблих внаслідок цієї пожежі немає

Сьогодні, 23 січня, до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу навчального закладу. Загоряння виникло в одному з приміщень на другому поверсі Кременчуцької гімназії № 2. Пресслужба Кременчуцького районного управління цивільного захисту та превентивної діяльності ГУ ДСНС України у Полтавській області надвечір надала офіційну інформацію для ЗМІ щодо цієї пожежі.

— Після спрацювання пожежної сигналізації адміністрація закладу оперативно організувала евакуацію дітей та персоналу. Рятувальники, які прибули на місце, швидко локалізували та ліквідували пожежу, не допустивши поширення вогню на суміжні приміщення, — йдеться у повідомленні.

 

На ліквідацію було залучено 8 одиниць техніки та 20 чоловік особового складу. Травмованих та загиблих внаслідок цієї пожежі немає.

 

Нагадаємо, «Кременчуцький Телеграф» майже одразу після виникнення пожежі у Кременчуцькій гімназії № 2 (о 13.47) повідомив про це читачам. Наша кореспондентка з місця події повідомляла, що на гасіння пожежі прибули рятувальники 14 та 16 ДПРЧ, а з гімназії № 2 евакуювали людей. Ми також опублікували фото та відео з місця події.

Автор: Віктор Крук
Теги: ДСНС пожежа гімназія № 2
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

