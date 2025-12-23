На Полтавщині автівка збила велосипедистку — травмовану жінку госпіталізували

Дорожньо-транспортна пригода сталася 22 грудня близько 16.30 години в селі Теплівка Пирятинської територіальної громади Лубенського району. Розпочато досудове розслідування. Про це повідомила пресслужба Головного управління Національної поліції в Полтавській області.

За попередньою інформацією слідства, автомобіль ЗАЗ-Daewoo, під керуванням 55-річного водія, зіткнувся із велосипедом, яким керувала 60-річна жінка. Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди велосипедистка отримала тілесні ушкодження та була госпіталізована до Лубенської лікарні.



За даним фактом слідчим підрозділом поліції відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Обставини та причини ДТП встановлює слідство.

