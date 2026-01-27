ГО "Захист держави"
Надзвичайні новини

На Полтавщині викрили розкрадання 2,6 млн грн під час закупівлі дронів для ЗСУ

Сьогодні, 16:50 Переглядів: 453 Коментарів: 1

Підозри отримали посадовці міськради та директор фірми

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Полтавській області викрили схему розкрадання бюджетних коштів під час закупівлі обладнання для потреб Збройних сил України. Державі завдали збитків на 2,6 млн грн. Про це повідомила пресслужба БЕБ.

За даними слідства, директор і головний спеціаліст одного з департаментів міської ради діяли у змові з директором компанії-постачальника. Вони організували закупівлю 90 квадрокоптерів для потреб оборони на суму майже 14,5 млн грн за завищеними цінами.

Крім того, ще один службовець департаменту, знаючи, що квадрокоптери фактично не поставили, вніс до офіційних документів неправдиві відомості про їх отримання. Це стало підставою для перерахування постачальнику всієї суми за договором.

Унаслідок таких дій бюджету територіальної громади завдали збитків на 2,6 млн грн.

Слідство також встановило, що директор товариства легалізував отримані кошти: перерахував їх на рахунки іншої фірми під виглядом оплати допоміжних послуг, після чого вивів гроші у готівку та використав на власні потреби.

Усім фігурантам провадження повідомили про підозру за статтями Кримінального кодексу України, зокрема за зловживання службовим становищем, службове підроблення та легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом. Досудове розслідування триває, до суду подали клопотання про обрання запобіжних заходів.

Нагадаємо, що у серпні 2024 року детективи БЕБ повідомили про підозру двом чиновникам Полтавської міськради у розтраті бюджетних коштів під час закупівлі дронівЗгодом суд надав БЕБ доступ до документів у справі розкрадання на закупівлях для військових на Полтавщині. А у жовтні депутат Євген Дикань знепритомнів під час затримання, тоді ЗМІ писали, що слідчі дії були пов’язані з закупівлею дронів.

Автор: Руслана Горгола
дрони закупівлі БЕБ
5 499
zzzzzz:
Сьогодні, 19:55

Пдрси ипані


0 0

Вверх