Кременчук

У Кременчуці розслідують можливу підробку депутатського звернення

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 256

 

Суд у Кременчуці дозволив вилучити депутатські звернення у справі про підробку

У Кременчуці правоохоронці розслідують можливу підробку депутатського звернення. Провадження відкрили за ч.1 ст.358 Кримінального кодексу України — підроблення документів. Про це стало відомо з ухвали з Єдиного державного реєстру судових рішень за 22 січня.

Як ідеться в матеріалах справи, у липні 2025 року до поліції надійшли матеріали перевірки від Управління стратегічних розслідувань у Полтавській області. Вони стосувалися можливих порушень під час оформлення депутатських звернень.

Під час досудового розслідування дізнавачі звернулися із запитом до органу місцевого самоврядування з проханням надати копії рішень про реєстрацію депутатів, склад депутатських комісій, а також самі депутатські звернення та відповіді на них. У відповіді правоохоронцям повідомили, що такі документи можуть бути надані лише на підставі ухвали суду.

Після цього дізнавачі звернулися до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів. 22 січня Автозаводський районний суд Кременчука розглянув це клопотання та дозволив правоохоронцям отримати копії окремих рішень, а також вилучити оригінали депутатських звернень за 2024–2025 роки разом із додатками.

Суд зазначив, що ці документи мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. У разі невиконання ухвали слідчі можуть звернутися до суду з клопотанням про проведення обшуку.

Нагадаємо, раніше ми писали, що жінкам-депутаткам місцевих рад дозволили виїзд за кордон під час воєнного стану.

0
Автор: Телеграф Джерело фото: ілюстративне/архів КТ
Теги: депутати
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

