Жінкам-депутаткам місцевих рад дозволили виїзд за кордон під час воєнного стану

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 89

Проте це не стосується тих депутаток, які працюють в органах місцевого самоврядування: їм і надалі потрібно брати відповідний дозвіл на виїзд

Жінки-депутатки місцевих рад зможуть безперешкодно перетинати державний кордон під час воєнного стану. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

Раніше навіть у законну відпустку вони не могли виїхати — щоб побачити рідних чи привезти допомогу для наших військових. Це обмежувало волонтерську діяльність і змушувало деяких складати мандат, — зазначає Свириденко.

Тепер же подібних бар'єрів не буде, додає прем'єр-міністерка. Депутатки мають лишатися активними і продовжувати розвивати свої громади.

Прокоментував це рішення і міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Він зазначив, що нові правила стосуються депутаток усіх рівнів рад (сільських, селищних, міських, районних та обласних), які працюють на роботах, що не повʼязані з органами місцевого самоврядування. Водночас ті, хто отримує зарплату з місцевого бюджету, зможуть виїжджати за кордон лише у службові відрядження.

Нагадаємо, учора Уряд дозволив виїзд за кордон чоловікам віком від 18 до 22 років включно в умовах воєнного стану.