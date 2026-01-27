У Кременчуці більшість хворих на ГРВІ — діти — міськрада

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 124

Захворюваність на ГРВІ у Кременчуці нижча за епідпоріг

У Кременчуці за минулий тиждень зареєстрували 921 випадок гострих респіраторних вірусних інфекцій, із них 72 — грипу. Ці показники залишаються нижчими за епідемічний поріг, тож епідемічна ситуація в громаді є стабільною. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці Кременчуцької міської ради.

Найбільшу частку серед хворих традиційно становлять діти — 567 випадків.

У місті також повідомили про наявність вакцин від COVID-19 виробника Pfizer. Щеплення можна зробити безоплатно в пунктах вакцинації у будні дні.

Зокрема, з 9.00 до 17.00 вакцинація проводиться за адресами:

вул. Київська, 14;

вул. Квітки Цісик, 1а;

квартал 278, 13б;

просп. Лесі Українки, 80;

просп. Лесі Українки, 15/8;

вул. Олексія Древаля, 101.

З 11.00 до 13.00 щеплення можна зробити на вул. Лікаря Бончука, 9, а з 8.00 до 16.00 — на вул. Івана Мазепи, 26.

Для уточнення порядку вакцинації містянам радять звертатися до свого сімейного лікаря, з яким укладена декларація.

Нагадаємо, у Полтавській області минулого тижня зафіксували сезонне зростання захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції. За тиждень медики зареєстрували понад 6 тисяч випадків.