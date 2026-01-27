У Кременчуці більшість хворих на ГРВІ — діти — міськрада

У Кременчуці за минулий тиждень зареєстрували 921 випадок гострих респіраторних вірусних інфекцій, із них 72 — грипу. Ці показники залишаються нижчими за епідемічний поріг, тож епідемічна ситуація в громаді є стабільною. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці Кременчуцької міської ради.
Найбільшу частку серед хворих традиційно становлять діти — 567 випадків.
У місті також повідомили про наявність вакцин від COVID-19 виробника Pfizer. Щеплення можна зробити безоплатно в пунктах вакцинації у будні дні.
Зокрема, з 9.00 до 17.00 вакцинація проводиться за адресами:
З 11.00 до 13.00 щеплення можна зробити на вул. Лікаря Бончука, 9, а з 8.00 до 16.00 — на вул. Івана Мазепи, 26.
Для уточнення порядку вакцинації містянам радять звертатися до свого сімейного лікаря, з яким укладена декларація.
Нагадаємо, у Полтавській області минулого тижня зафіксували сезонне зростання захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції. За тиждень медики зареєстрували понад 6 тисяч випадків.
