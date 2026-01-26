Понад 6 тисяч хворих за тиждень: на Полтавщині фіксують сплеск ГРВІ

Водночас у Кременчуцькій територіальній громаді показник становить 354,9 випадку на 100 тисяч населення, що нижче за середньообласний рівень
У Полтавській області минулого тижня зафіксували сезонне зростання захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції. За тиждень медики зареєстрували понад 6 тисяч випадків. Про це повідомили у Полтавському обласному центрі контролю та профілактики хвороб.
За даними обласного центру, рівень захворюваності в області зріс на 12% порівняно з попереднім тижнем. Загальний показник по області залишається передепідемічним — 438,1 випадку на 100 тисяч населення.
Найвищі показники захворюваності зафіксували в окремих громадах Миргородського та Полтавського районів. У частині територій рівень захворюваності оцінюють як високий або дуже високий.
Водночас у Кременчуцькій територіальній громаді показник становить 354,9 випадку на 100 тисяч населення, що нижче за середньообласний рівень і відповідає передепідемічному рівню.
Нагадаємо, на початку січня у Кременчуці зареєстрували 463 випадки захворювань на ГРВІ. Серед них — 5 випадків COVID-19 та 10 випадків грипу.
