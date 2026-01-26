ГО "Захист держави"
Кіборги ДАПу: зустріч пам’яті та вдячності у Кременчуці 20 січня, у День вшанування захисників Донецького аеропорту
Микола Корецький
Микола Корецький, депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», привітав дітей з Новим роком та Різдвом Христовим
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Переселенцям в’їзд заборонено»: на одному з підприємств Кременчука упереджено ставляться до ВПО
Олена Шуляк
Скільки ветеранів і ветеранок змогли відкрити бізнес цього року
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Споживач, Довідка, Відключення світла

Де у Кременчуці у вівторк планово вимикатимуть світло: перелік адрес

Сьогодні, 20:02 Переглядів: 218

 

Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У вівторок, 27 січня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».

З 8.00 до 17.00:

  • б-р Українського Відродження, 10–16

  • вул. Андріївська, 5–18А

  • вул. Андріївська, 6А, 8/11

  • вул. Арсенальна, 2/6, 3, 4

  • вул. Арсенальна, 24/24, 26/1

  • вул. Валентини Федько, 1/8–17/19

  • вул. Вадима Пугачова, 6, 6Д

  • вул. Героїв Маріуполя, 3–23/8

  • вул. Героїв Маріуполя, 4

  • вул. Гранітна, 5

  • вул. Дербукова, 1–26

  • вул. Європейська, 1–58/20

  • вул. Європейська, 6/72, 8/79

  • вул. Європейська, 43, 43Б, 77

  • вул. Європейська, 77, 77А, 85

  • вул. Європейська, 83/18–87

  • вул. Зарічна, 1/9–88

  • вул. Зарічна, 6, 12, 16

  • вул. Зарічна, 24

  • вул. Залізнична, 3–17

  • вул. Залізнична, 21–81

  • вул. Залізнична, 79–91

  • вул. Заміська, 3–21

  • вул. Заміська, 18

  • вул. Зинаїди Тулуб, 21/10

  • вул. Івана Піддубного, 1/3–17

  • вул. Кагамлицька, 1/18–66

  • вул. Кагамлицька, 62/20

  • вул. Кагамлицька, 67–81

  • вул. Козацька, 19–46

  • вул. Криворудна, 2–14

  • вул. Криворудна, 2В

  • вул. Криворудна, 16–20А

  • вул. Кубанська, 1–18

  • вул. Лейтенанта Покладова, 1А–ГК–6

  • вул. Лікаря Бончука, 18–24/36А

  • вул. Лікаря Парнети, 47

  • вул. Локомотивна, 1А–30

  • вул. Локомотивна, 23А–38

  • вул. Локомотивна, 42, 44

  • вул. Мане-Каца, 2/11–46

  • вул. Межова, 1–26

  • вул. Нагірна, 1/3–30А

  • вул. Національної Гвардії, 3А, 4, 6, 8

  • вул. Ніни Строкатої, 1–15/7

  • вул. Новокагамлицька, 3–26

  • вул. Новокагамлицька, 12

  • вул. Новокагамлицька, 25–45

  • вул. Новомежова, 2/1

  • вул. Партизанська

  • вул. Переяславська, 2–7

  • вул. Переяславська, 18/15–55

  • вул. Переяславська, 28/10

  • вул. Переяславська, 37/12

  • вул. Переяславська, 63/51–88

  • вул. Переяславська, 83–120

  • вул. Петра Калнишевського, 13А, 37, 39, 43

  • вул. Петра Калнишевського, 21–45

  • вул. Підгірна, 1–38

  • вул. Піщана, 3–12/16

  • вул. Піщана, 13–26

  • вул. Подовжня, 3–17

  • вул. Подовжня, 14–23

  • вул. Правобережна, 17–40А

  • вул. Приозерна, 3–7

  • вул. Республіканська, 87

  • вул. Скеляста, 14

  • вул. Скеляста, 34

  • вул. Соні Делоне, 11–21/1

  • вул. Сонячна, 1–21

  • вул. Сумська, 66–101/86

  • вул. Сумська, 74–107/14

  • вул. Університетська, 31/6–39

  • вул. Університетська

  • вул. Христини Пекарчук, 5–26/2

  • вул. Хорольська, 30–67/18

  • вул. Хорольська, 64–117

  • вул. Цегельна, 1–36

  • вул. Чередницька, 22–39

  • вул. Чередницька, 30–103

  • вул. Чередницька, 116А

  • вул. Черниша, 17А

  • вул. Черниша, 2/17–16А

  • вул. Юрія Руфа, 17/1, 39

  • вул. Юрія Руфа, 45–63/1

  • вул. Юрія Руфа, 65А–77

  • вул. Юрія Руфа, 74–131

  • вул. Юрія Руфа, 108–177/1

  • вул. Юрія Руфа, 169

  • квт. 101, 1–3В

  • наб. Лейтенанта Дніпрова, 82

  • просп. Лесі Українки, 6, 119

  • просп. Свободи, 8, 12

  • просп. Свободи, 121, 132/2

  • проїзд Вишневий, 3–6

  • пров. Абрикосовий, 1–21А

  • пров. Антіна Кущинського, 4–8

  • пров. Архипа Тесленка, 2

  • пров. Арсенальний, 3–16

  • пров. Бондарський, 4–26

  • пров. Братів Майбородів, 2–5

  • пров. Будівельний, 4, 7

  • пров. Будівельний, 10

  • пров. Василя Барки, 9–24

  • пров. Василя Стефанника, 1/3–53/289

  • пров. Веселий, 3–40

  • пров. Веселий, 23–36

  • пров. Вишневий, 1/83–25/20

  • пров. Володимира Вернадського, 21/1

  • пров. Гостомельський, 2–24

  • пров. Дмитра Барковського, 3–16

  • пров. Дмитра Барковського, 13–26

  • пров. Захисний, 3–15

  • пров. Залізничний, 2/14–25/24

  • пров. Кагамлицький, 2–18

  • пров. Капітана Мехеди, 1–37/273

  • пров. Кар’єрний, 1/4–23

  • пров. Козачий, 24–34

  • пров. Композитора Вербицького, 2

  • пров. Кузьми Дерев’янка, 1–20

  • пров. Кузьми Дерев’янка, 17–22

  • пров. Ланковий, 4–11/16

  • пров. Льва Євселевського, 3–19

  • пров. Медовий, 1А–13

  • пров. Медовий, 2–27/16

  • пров. Миргородський, 2–11

  • пров. Миклухо-Маклая, 1–22

  • пров. Новогеоргіївський, 4–21

  • пров. Оксани Мешко, 3–21

  • пров. Північний, 1А–26

  • пров. Піщаний, 4

  • пров. Піщаний, 5–27Б

  • пров. Подовжній, 1–7

  • пров. Приозерний, 3/9–36/40

  • пров. Робітничий, 3–20

  • пров. Робітничий, 25–27

  • пров. Сиваський, 2В

  • пров. Сивашський, 4–30/4

  • пров. Сорочинський, 2–15

  • пров. Степана Бандери, 3–16

  • пров. Степана Бандери, 19–40/40

  • пров. Стрілецький, 9–18

  • пров. Танковий, 2/9–20

  • пров. Токарний, 3–18

  • пров. Токарний, 19А–26/14

  • пров. Турбінний, 4–14А

  • пров. Трудовий, 3–14/12

  • пров. У. Самчука, 2А–41

  • пров. Уласа Самчука, 2–17

  • пров. Уласа Самчука, 18–32

  • пров. Фабричний, 3–13/1

  • пров. Фруктовий, 22

  • пров. Ювілейний, 3–23

  • туп. 1-й Бібліотечний, 1–9

  • туп. 2-й Бібліотечний, 3–10

  • туп. 2-й Володимира Вернадського, 2–7

  • туп. В. Каразіна, 3–8

  • туп. Караїмський, 1/15–12

  • туп. Козачий, 3–10/29

  • туп. М. Сціборського, 1–7

  • туп. Новокагамлицький, 2, 4

  • туп. П. Григоренка, 1, 2

  • туп. П. Григоренка, 1, 2, 27

  • туп. Проточний, 5–38/32

  • туп. Сінний, 2–30

З 8.00 до 19.00:

  • вул. Євгена Патона, 25

  • вул. Проліскова, 1–11

1
Автор: Яна Гудзь
Теги: відключення електроенергії відключення світла планові відключення графік відключень Полтаваобленерго
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх