На Полтавщині загинув 9-річний хлопчик: поліція розслідує обставини

Дитина провалилася з горища господарського приміщення та загинула
26 січня в селі Трубайці Хорольської громади Лубенського району загинув 9-річний хлопчик. Про це повідомили у поліції Полтавщини.
За попередніми даними слідства, дитина провалилася з горища господарського приміщення та загинула. Для встановлення причини смерті призначили судово-медичну експертизу. Слідчі з’ясовують усі обставини трагедії.
У поліції повідомили, що правоохоронці вирішують питання про внесення відомостей до ЄРДР за п. 2 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство з позначкою «нещасний випадок» — для повного з’ясування обставин).
Досудове розслідування триває.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.