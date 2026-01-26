«На щиті» повернулися Валентин Косован та Володимир Голубець зі 107 реактивної артилерійської Кременчуцької бригади, які вважалися безвісти зниклими

На російсько-українській війні загинуло двоє військових зі 107 реактивної артилерійської Кременчуцької бригади Володимир Голубець та Валентин Косован, які вважалися безвісти зниклими. Захисники загинули під час виконання бойового завдання у липні 2024 року в Донецькій області.

Солдат Косован Валентин Васильович, водій-електрик відділення енергозабезпечення підрозділу звʼязківців. Валентин долучився до лав Сил оборони України від початку повномасштабного вторгнення 2022 року. Побратими згадують, що Валентин був охочий до спорту, окрім цього, відрізнявся особливо влучним почуттям гумору, а найкраще йому вдавалось жартувати про пласку землю та природні явища. Поховали військового 20 січня у Чернівцях.

Сержант Голубець Володимир Васильович (05.12.1978–21.07.2024), начальник групи програмно-технічного забезпечення роти зв’язку тилового командного пункту польового вузла зв’язку військової частини. Народився у селі Велике Самбірського району. Навчався у школі в місті Добромиль, згодом закінчив Добромильській професійний ліцей за спеціальністю «Електрик». До 2019 року проживав у Добромильській громаді на Самбірщині.

Вперше Володимир отримав військовий досвід ще за часів юних років — під час проходження строкової військової служби, коли й здобув звання «сержант». Навесні 2022 року став до строю Збройних Сил України, а саме доєднався до лав 107 реактивної артилерійської Кременчуцької бригади. Загинув 21 липня 2024 року під час виконання бойового завдання на Бахмутському напрямку.

Побратими його згадують як майстра своєї справи, якому під силу було будь-яке завдання за напрямком діяльності посади. У жодному випадку не нехтував виконанням службового обовʼязку, а коли обставини потребували його допомоги, завжди казав: «Так, я піду, я маю бути з хлопцями». Поховали військовослужбовця 21 січня у Стрию.

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким полеглих захисників.