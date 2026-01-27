Завтра у деяких мікрорайонах Кременчука відключать холодне водопостачання

У середу, 28 січня, в деяких мікрорайонах міста КП «Кременчукводоканал» проводитиме аварійні роботи на мережах водопостачання. Під час ремонтних робіт у цих мікрорайонах буде відсутнє холодне водопостачання. Про це повідомила пресслужба КП «Кременчукводоканал».

28 січня з 9.00 і до закінчення робіт (орієнтовно до 17.00 того ж дня) тимчасово буде відсутнє водопостачання за наступними адресами:

вул. Софіївська, буд. 73, 75, 82, 84;

вул. Троїцька, буд. 76, 78;

вул. Лікаря Богаєвського, буд. 5, 7;

вул. Івана Мазепи, буд. 71, 73/3.

Також завтра з 9.00 і до закінчення робіт (орієнтовно до 15.00) воду відключать за адресами:

вул. Лебедина, буд. 89, 90, 94, 96, 98, 102;

вул. Капітана Корпана, буд. 22/7;

вул. Харитини Пекарчук, буд. 15, 17, 19/15, 24/13, 26/2;

вул. Івана Котляревського, буд. 13/10, 15, 17, 19/13, 24, 30;

пров. Лесі Українки;

вул. Гетьмана Полуботка;

пров. Олени Теліги;

пров. Медовий;

вул. Цегельна;

вул. Вадима Пугачова, буд. 6, 6А, 6Д;

вул. Соні Делоне, буд. 13, 15, 17, 19, 20, 21/1.

— Після завершення ремонтних робіт централізоване водопостачання буде відновлено, проте можливе короткочасне збільшення каламутності та забарвленості води, — йдеться в повідомленні.

Для отримання оперативної інформації можна звертатись у диспетчерську службу КП «Кременчукводоканал» за телефонами:

0 (800) 605-660,

(050) 305-45-71,

(067) 403-97-86.

Комунальники просять з розумінням поставитись до тимчасових незручностей та рекомендують зробити необхідний запас води.

Нагадаємо, сьогодні ми повідомляли, що у четвер, 29 січня, 9 багатоповерхівкам у Кременчуці відключать холодне водопостачання.