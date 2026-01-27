Завтра у деяких мікрорайонах Кременчука відключать холодне водопостачання

КП «Кременчукводоканал» проводитиме аварійні ремонтні роботи на водопровідних мережах
У середу, 28 січня, в деяких мікрорайонах міста КП «Кременчукводоканал» проводитиме аварійні роботи на мережах водопостачання. Під час ремонтних робіт у цих мікрорайонах буде відсутнє холодне водопостачання. Про це повідомила пресслужба КП «Кременчукводоканал».
28 січня з 9.00 і до закінчення робіт (орієнтовно до 17.00 того ж дня) тимчасово буде відсутнє водопостачання за наступними адресами:
Також завтра з 9.00 і до закінчення робіт (орієнтовно до 15.00) воду відключать за адресами:
Для отримання оперативної інформації можна звертатись у диспетчерську службу КП «Кременчукводоканал» за телефонами:
Комунальники просять з розумінням поставитись до тимчасових незручностей та рекомендують зробити необхідний запас води.
Нагадаємо, сьогодні ми повідомляли, що у четвер, 29 січня, 9 багатоповерхівкам у Кременчуці відключать холодне водопостачання.
