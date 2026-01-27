У четвер 9 багатоповерхівкам у Кременчуці відключать холодне водопостачання

КП «Кременчукводоканал» проводитиме роботи по заміні запірної арматури на водопровідній мережі

Під час ремонтних робіт на правобережжі Кременчука у 9 багатоповерхівках буде тимчасово відсутнє холодне водопостачання. Про це повідомила пресслужба КП «Кременчукводоканал».

У четвер, 29 січня, з 8.30 і до закінчення робіт (орієнтовно до 17.00 того ж дня) у у зв’язку з роботами із заміни запірної арматури на водопровідній мережі тимчасово буде відсутнє холодне водопостачання за наступними адресами:

пров. Тополевий, буд. 2А, 3, 4;

вул. Івана Приходька, буд. 33, 35, 37, 38/5, 34/5, 36.

— Після завершення ремонтних робіт централізоване водопостачання буде відновлено, проте можливе короткочасне збільшення каламутності та забарвленості води, — йдеться в повідомленні.

Для отримання оперативної інформації можна звертатись у диспетчерську службу КП «Кременчукводоканал» за телефонами:

0 (800) 605-660,

(050) 305-45-71,

(067) 403-97-86.

Комунальники просять з розумінням поставитись до тимчасових незручностей та рекомендують зробити необхідний запас води.