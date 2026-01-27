У четвер 9 багатоповерхівкам у Кременчуці відключать холодне водопостачання

Під час ремонтних робіт на правобережжі Кременчука у 9 багатоповерхівках буде тимчасово відсутнє холодне водопостачання. Про це повідомила пресслужба КП «Кременчукводоканал».
У четвер, 29 січня, з 8.30 і до закінчення робіт (орієнтовно до 17.00 того ж дня) у у зв’язку з роботами із заміни запірної арматури на водопровідній мережі тимчасово буде відсутнє холодне водопостачання за наступними адресами:
Для отримання оперативної інформації можна звертатись у диспетчерську службу КП «Кременчукводоканал» за телефонами:
Комунальники просять з розумінням поставитись до тимчасових незручностей та рекомендують зробити необхідний запас води.
