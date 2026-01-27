У Миргороді Peugeot збив 10-річну дитину на вулиці Гоголя

26 січня близько 12.20 у Миргороді на вулиці Гоголя сталася дорожньо-транспортна пригода з травмованою дитиною. Про це повідомили у поліції Полтавщини.
За попередньою інформацією слідства, автомобіль Peugeot під керуванням 69-річного водія наїхав на пішохода — 10-річну дитину.
Унаслідок аварії хлопчик отримав травми. Його госпіталізували.
Слідчі почали розслідування за ч.1 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому тілесні ушкодження середньої тяжкості).
Причини та обставини ДТП з’ясовує слідство.
