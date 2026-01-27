ГО "Захист держави"
Надзвичайні новини

У Миргороді Peugeot збив 10-річну дитину на вулиці Гоголя

Сьогодні, 10:34 Переглядів: 168

 Травмованого хлопчика госпіталізували

26 січня близько 12.20 у Миргороді на вулиці Гоголя сталася дорожньо-транспортна пригода з травмованою дитиною. Про це повідомили у поліції Полтавщини.

За попередньою інформацією слідства, автомобіль Peugeot під керуванням 69-річного водія наїхав на пішохода — 10-річну дитину.

Унаслідок аварії хлопчик отримав травми. Його госпіталізували.

Слідчі почали розслідування за ч.1 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому тілесні ушкодження середньої тяжкості).

Причини та обставини ДТП з’ясовує слідство.

Нагадаємо, вчора ДТП сталася у центрі Кременчука.

Автор: Руслана Горгола
