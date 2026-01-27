Шахраї знов прикриваються іменем Кременчуцької РВА та просять гроші «для ЗСУ»

У райвійськадміністрації наголошують: жодних зборів коштів вони не проводять

У Кременчуцькому районі вкотре активізувалися шахраї, які телефонують громадянам, надсилають повідомлення та поширюють підроблені листи від імені Кременчуцької районної військової адміністрації. Про це повідомив начальник Кременчуцької РВА Олександр Аленін.

За його словами, зловмисники нібито звертаються по фінансову допомогу для потреб Збройних Сил України, прикриваючись його іменем та установою.

Наголошую офіційно: Кременчуцька РВА не здійснює зборів коштів, не звертається до громадян чи підприємств із проханнями про переказ грошей і не надсилає подібних повідомлень. Будь-які «прохання про допомогу», що надходять у приватному порядку, — це шахрайство, - заявив Аленін.

Він також закликав жителів району бути уважними, не реагувати на такі звернення та повідомляти про подібні випадки Кременчуцьку районну військову адміністрацію й правоохоронні органи.

Нагадаємо, нещодавно шахраї від імені начальника КРВА намагалися видурити гроші у депутатів обласної ради. А раніше від імені райвійськадміністрації просили «допомогу» у фірми дружини першого віцемера Кременчука.