Зеленський анонсував ротації всіх керівників правоохоронних органів і перезавантаження оборонного сектору

Кадрові зміни почалися з уряду та триватимуть у сфері безпеки й оборони

Президент України Володимир Зеленський заявив про заплановані ротації «абсолютно всіх керівників» правоохоронних органів, а також про перезавантаження оборонного сектору. Про це він сказав під час зустрічі з журналістами 3 січня.

За словами президента, Україна перебуває «у програмі великого перезавантаження», яка вже розпочалася з Кабінету міністрів.

Зеленський повідомив, що кадрові зміни торкнуться всієї безпекової частини та правоохоронної системи.

— Що стосується всієї безпекової частини, правоохоронної системи, ми будемо — я особисто буду — займатися ротаціями абсолютно всіх керівників. Хтось із них був дуже довго на посаді. Будуть і заміни, і ротації всіх, — сказав президент.

Він додав, що частина посадовців залишатиметься в системі на інших високих позиціях.

Після цього, за словами Зеленського, планується перезавантаження оборонного сектору та Збройних сил України. Воно має розпочатися після того, як Верховна Рада підтримає кандидатуру запропонованого нового міністра оборони Михайла Федорова.

Президент пояснив, що хоче спершу переконатися, що інші державні структури працюють стабільно. За його словами, «на всяк випадок» потрібно перезавантажити всі системи, якщо Росія не погодиться на дипломатичний шлях завершення війни й Україні доведеться й надалі оборонятися, для чого потрібні «свіжі сили».