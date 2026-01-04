ГО "Захист держави"
Надзвичайні новини

Шахраї масово розсилають фейкові повідомлення нібито від поштових операторів

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 80

 Людей просять «оновити дані для доставки», щоб виманити персональну та банківську інформацію

Шахраї розсилають фальшиві повідомлення від імені поштових операторів із проханням оновити або підтвердити дані для доставки посилок. Мета таких повідомлень — отримати доступ до конфіденційної інформації користувачів.

У повідомленнях, які надходять із невідомих номерів або акаунтів, ідеться про нібито затримку доставки через неправильну адресу або необхідність підтвердження даних. Разом із текстом шахраї додають посилання для «виправлення помилки».

Насправді це фішингові сайти, створені для збору персональних та банківських даних. Люди, які переходять за посиланням і вводять інформацію, передають її зловмисникам.

Отримані дані шахраї можуть використати для:

  • зламу акаунтів у соціальних мережах;
  • доступу до онлайн-банкінгу;
  • подальшої крадіжки коштів.

Як уберегтися від шахрайства

  • не переходьте за сумнівними посиланнями з SMS, месенджерів чи електронної пошти;
  • не вводьте особисті або банківські дані на сторонніх сайтах;
  • видаляйте підозрілі повідомлення;
  • перевіряйте інформацію лише на офіційних ресурсах поштових операторів — на сайті, в застосунку або за номером телефону з офіційного сайту.

Куди звертатися постраждалим

Якщо ви стали жертвою шахрайства, подайте електронне звернення до кіберполіції через офіційний сервіс.

Нагадаємо, нещодавно «працівник банку» ошукав жінку з Миргородщини на понад 20 тисяч гривень.

Автор: Руслана Горгола
