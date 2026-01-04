На Полтавщині сьогодні очікують ожеледицю: оголосили жовтий рівень небезпеки

У неділю, 4 січня, на дорогах Полтавської області прогнозують ожеледицю. Про це повідомили в Полтавському обласному центрі з гідрометеорології.
Синоптики оголосили перший рівень небезпечності — жовтий.
Рятувальники закликають водіїв бути уважними за кермом: обирати безпечну швидкість руху, зважати на інтенсивність трафіку, а також враховувати стан і особливості транспортного засобу.
Нагадаємо, що через нестійкий температурний режим на річках і водосховищах області можливе послаблення льодових явищ — з утворенням промоїн і тріщин.
