Будівлю колишньої автошколи у Кременчуці викупила дніпровська компанія: ціна зросла у понад 19 тисяч разів

До «фіналу» дійшли дві дніпровські компанії — їх засновники, ймовірно, є одне одному родичами

Ціна будівлі колишньої автошколи, що розташована на вулиці Небесної Сотні у Кременчуці, зросла на торгах до 51 мільйона гривень. Переможницею в аукціоні стала ТОВ «Рент Проперті Дніпро». Про це стало відомо з оголошення на платформі Prozorro Sale.

Відомо, що у торгах взяли участь понад 30 учасників — як кременчуцькі підприємці, так і з інших регіонів. До «фіналу» дійшли дві компанії — ТОВ «Рент Проперті Дніпро» та ТОВ «Фебр». Остання компанія запропонувала ставку на мільйон нижче від переможної. Додамо, що стартова ціна лота складала 2 572 гривні — фінальна ціна стала вищою у понад 19 тисяч разів.

Що відомо про ці компанії

За даними YouControl, ТОВ «Рент Проперті Дніпро» зареєстроване в Дніпрі у січні 2025 року. Керівником і засновником компанії є адвокат Кирилл Федорчук. Основний вид діяльності — надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна. За 8 місяців роботи ТОВ встигла взяти участь у 8 аукціонах, про що вказують дані системи Clarity Project.

ТОВ «Фебр», що запропонувало за лот 50 мільйонів гривень, також зареєстроване у Дніпрі. Керівницею і засновницею компанії, за даними YouControl, є Дарина Федорчук. Іншою засновницею вказана Арсенія Бородіна.

Компанія існує три місяці. Основний вид діяльності «Фебр» — управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту.

Дарина і Кирилл Федорчуки, ймовірно, є родичами — на це вказують, зокрема, їх особисті адреси реєстрації в Дніпрі — вони однакові.

Нагадаємо, на місці старої автошколи кременчуцький виконком планував облаштувати сквер. Нерухомість влада хотіла придбати за 5 млн гривень.