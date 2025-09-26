Будівлю колишньої автошколи у Кременчуці викупила дніпровська компанія: ціна зросла у понад 19 тисяч разів

Олена Шуляк
Неврологія, серце, опорно-руховий апарат: перелік безкоштовних високоспеціалізованих послуг для ветеранів
ГО "Захист держави"
Разом будуємо сильну державу
Микола Корецький
Як депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», підтримав ініціативу волонтерів для школи-інтернату
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Топ новина, Кременчук, Бізнес/Робота, ТЪ у темі

Будівлю колишньої автошколи у Кременчуці викупила дніпровська компанія: ціна зросла у понад 19 тисяч разів

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 970 Коментарів: 2

До «фіналу» дійшли дві дніпровські компанії — їх засновники, ймовірно, є одне одному родичами

Ціна будівлі колишньої автошколи, що розташована на вулиці Небесної Сотні у Кременчуці, зросла на торгах до 51 мільйона гривень. Переможницею в аукціоні стала ТОВ «Рент Проперті Дніпро». Про це стало відомо з оголошення на платформі Prozorro Sale. 

Відомо, що у торгах взяли участь понад 30 учасників — як кременчуцькі підприємці, так і з інших регіонів. До «фіналу» дійшли дві компанії — ТОВ «Рент Проперті Дніпро» та ТОВ «Фебр». Остання компанія запропонувала ставку на мільйон нижче від переможної. Додамо, що стартова ціна лота складала 2 572 гривні — фінальна ціна стала вищою у понад 19 тисяч разів.

Що відомо про ці компанії

За даними YouControl, ТОВ «Рент Проперті Дніпро» зареєстроване в Дніпрі у січні 2025 року. Керівником і засновником компанії є адвокат Кирилл Федорчук. Основний вид діяльності — надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна. За 8 місяців роботи ТОВ встигла взяти участь у 8 аукціонах, про що вказують дані системи Clarity Project.

ТОВ «Фебр», що запропонувало за лот 50 мільйонів гривень, також зареєстроване у Дніпрі. Керівницею і засновницею компанії, за даними YouControl, є Дарина Федорчук. Іншою засновницею вказана Арсенія Бородіна. 

Компанія існує три місяці. Основний вид діяльності «Фебр» — управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту.

Дарина і Кирилл Федорчуки, ймовірно, є родичами — на це вказують, зокрема, їх особисті адреси реєстрації в Дніпрі — вони однакові.

Нагадаємо, на місці старої автошколи кременчуцький виконком планував облаштувати сквер. Нерухомість влада хотіла придбати за 5 млн гривень.

1
Автор: Вероніка Білодід
Теги: аукціон нерухомість
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Коментарі: 2

195
Маэстро:
Сьогодні, 16:06

Тут можна і не звітувати Телеграфу хто є засновниками та шукати корупцію. На цей раз, думаю, торги були справедливими (а не чисто для своїх) і майно пішло з молотка за чесною ринковою ціною.


1 0
730
mangust-1:
Сьогодні, 16:46

Схоже ,завадили владі "наварити"на цій оборудці...

Хоча ми і уявити собі не можемо,які тут можливі "схеми.


0 0

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх