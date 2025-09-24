У Кременчуці депутати підтримали черговий проєкт рішення, що стосується будівництва нового заводу: що відомо

Сьогодні, 07:45 Переглядів: 8

Цей проєкт депутати міськради розглянули у закритій частині сесії. Раніше питання, що стосувались будівництва нового підприємства у Кременчуці для переробки вуглеводневої сировин, ухвалювалися відкрито і виносилися на обговорення з громадою. Після судових оскаржень дій місцевої влади, доступ громадськості і преси обмежили

19 вересня Кременчуцька міська рада на позачерговій сесії, у її закритій частині, ухвалила рішення про внесення змін до детального плану території в Північному промисловому вузлі міста. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» розповів депутат міської ради Богдан Лазоренко.

Згідно з проєктом, на цій території планують збудувати завод із переробки вуглеводневої сировини. Про це також заявляв головний інженер товариства з обмеженою відповідальністю «Алма Оіл Груп» (яке опікується будівництвом заводу) Андрій Левунін торік на громадських обговореннях.

На заводі перероблятимуть газовий конденсат, розповідав інженер.

У міськраді зазначають, що рішення ухвалили після постанови Верховного Суду від 25 серпня 2025 року у справі № 440/16197/23 та проведення громадських слухань.

Старе рішення міської ради оскаржили у Верховному Суді, влада продовжує просувати будівництво нового заводу

Додамо, що Верховний Суд 25 серпня скасував та визнав незаконним рішення Кременчуцької міської ради, що стосується нового приватного заводу в громаді, більш відомий серед населення як мініНПЗ.

Суд підтвердив рішення Полтавського окружного адміністративного суду від 21 травня 2024 року та Другого апеляційного адмінсуду від 10 грудня 2024 року. Таким чином, остаточно скасовано рішення сесії міської ради від 8 вересня 2023 року, яким депутати затвердили зміни до детального плану території Північного промислового вузла.

У постанові Верховний Суд звернув увагу на грубі порушення процедури голосування — зокрема, ухвалення рішень через застосунок Viber без належної ідентифікації депутатів і дотриманням кворуму. Також суд побачив ще одну суперечність: Генеральний план відводив цю землю під індустріальний парк, а міськрада своїм рішенням намагалася змінити детальний план території так, щоб там збудувати завод з виробництва підакцизних товарів. Втім на території відповідних парків такі заводи працювати не можуть.

Позивачами у справі були депутат міськради Богдан Лазоренко та депутат райради, офіцер ЗСУ Сергій Захожий.

— Ми отримали остаточне рішення Верховного суду, який поставив крапку у вирішенні одного з епізодів довготривалого протистояння. Втім, говорити про остаточну і безапеляційну перемогу, поки зарано, адже ми маємо на меті оскаржити усю процедуру розробки містобудівної документації і усі протиправні рішення, які приймалися депутатською монобільшістю Малецького у протиправний спосіб, — сказав «Телеграфу» Богдан Лазоренко.

За його словами, тепер будь-які будівельні роботи, пов’язані зі зведенням заводу на Молодіжному, є незаконними.

Крім того, постанова Верховного Суду відкриває шлях для відновлення розгляду щонайменше трьох інших справ, які були зупинені до завершення цього процесу.

Що казали відповідачі та «Алма Оіл Груп» у касації

З рішеннями судів першої й апеляційної інстанцій не погодилися і міська влада, і компанія ТОВ «Алма Оіл Груп», що опікується будівництвом заводу. Вони подали касаційні скарги до Верховного Суду, але отримали відмову.

Аргументи міськради:

дистанційне голосування через Viber відбулося через війну та неможливість фізично зібрати всіх у залі;

протоколи, списки та заяви депутатів нібито підтверджують, що у голосуванні брали участь 26 депутатів (25 «за», 1 «проти»);

формальні неточності, на думку відповідачів, не вплинули на права позивачів;

суди помилково визнали зміни до детального плану такими, що не відповідають генплану, адже ще у 2018 році міськрада ліквідувала індустріальний парк «Центральний»;

суди неправильно застосували норми законів про містобудівну діяльність, індустріальні парки та окремі положення Податкового кодексу.

Аргументи компанії «Алма Оіл Груп»:

у суді першої інстанції взагалі не з’ясовувалося, яка продукція буде випускатися на заводі — підакцизна чи ні;

підприємство планує виробляти гудрон і сировину для технічного вуглецю, які не є підакцизними товарами;

висновки про існування індустріального парку на Північному промвузлі компанія вважає помилковими;

також наполягали, що суди неправильно застосували ті ж самі положення законів і не врахували практику Верховного Суду в інших подібних справах.

Обидві сторони просили скасувати рішення судів попередніх інстанцій та повністю відмовити у позові.

За словами Лазоренка, попри постанову Верховного Суду, міська влада через два роки, 19 вересня, вирішила прийняти аналогічне рішення, але за інших обставин, які були викладені позивачами раніше.

— Щоб прийняти це рішення знадобилося змінити Регламент Кременчуцької міської ради, в частині процедури голосування депутатів. Попередньо було змінено цільове призначення даної земельної ділянки, а також спеціально внесені зміни в Генеральний план м. Кременчука. Тобто, міська влада два роки усувала ті обставини, на які посилалися суди усіх трьох інстанцій в своїх рішення, серед яких: незаконність процедури голосування, відсутність кворуму, порушення Регламенту, невідповідність Генеральному плану тощо, — розповідає депутат.

Він додає, що прийняте рішення міської ради «однозначно буде оскаржене в судовому порядку, оскільки на даній земельній ділянці незаконно здійснювалось і продовжує здійснюватись будівництво, попри рішення суду апеляційної інстанції від грудня 2024 року, яке набрало законної сили».

Що відомо про так зване мініНПЗ

Торік у вересні на сесії Кременчуцької міської ради депутати прийняли зміни до генерального плану міста. Це питання «йшло пакетом», тобто представники влади детально його на засіданні не розглядали. Зі змінами у генплані в місті планують звести, зокрема, нове підприємство, більш відоме серед населення Кременчука, як новий мінінафтопереробний завод (НПЗ).

До цього 24 квітня у Кременчуці громада проголосувала «За» зміни у генеральному плані міста. Так, у містобудівній документації змінюють призначення ділянки біля проїзду Галузевий (р-н Молодіжний) на території перспективних промислово-виробничих об'єктів.

Зміни у генплані підтримали 229 учасників, 24 були проти й 10 зареєстрованих утрималось. Додамо, що представники громадськості, які були найактивнішими під час слухань, або були проти змін, або утримались від голосування. Більшість з тих, хто підтримав план — взагалі не брали участі в обговореннях. Активіст Максим Ворона припустив, що «половина присутніх — це бюджетники, яких запросили, щоб вони просували ту потрібну тему».

Разом з цим у громаді створили комісію для розгляду спірних питань, які були у генеральному плані міста. У її складі переважало «нафтове лобі» — представники нафтового бізнесу, які просували потрібні для будівництва заводу рішення. Про тих, хто лобіював питання будівництва мініНПЗ читайте ТУТ.

Деякі з цих підприємств фігурували у кримінальних провадженнях щодо ухилення від сплати податків та співпраці з Росією та Республікою Білорусь. Компанії ввійшли до групи VMGroup, що фактично контролювалось бізнесменом Віталієм Марченком. Також відомо, що компанія «Альфа груп 77» з «нафтового лобі», власником якої є, за даними Clarity Project, Віталій Марченко, зареєстрована на місці, де орендує землі «Алма Оіл Груп» і де планується будівництво нового заводу.

Детальніше про завод

Розробником генерального плану виступило державне підприємство «Дніпромісто». Представниця ДП Ганна Айлікова та головний інженер «Алма Оіл Груп» Андрій Левунін заявляли, що на новому заводі перероблюватимуть вуглеводневу сировину — газовий конденсат, а не нафту.

Пропарювальної системи на території заводу не буде, додав головний інженер. Раніше кременчужани скаржились на погіршення стану повітря через пропарювання цистерн у Кременчуці для нафтопереробної компанії «Укртатнафта».

За словами Андрія Левуніна, ставки або інші природні водойми використовувати у роботі нового заводу не будуть. Увесь процес на підприємстві буде замкненим, тобто усі залишки використовуватимуть повторно на інших етапах роботи.

Як розповідали фахівці «Дніпромісто», Кременчук у майбутньому матиме економічну вигоду від будівництва підприємства — обіцяється створення нових робочих місць, збільшення надходжень податків.

Під час громадських обговорень порушувалось питання впливу роботи заводу на здоров’я містян. У стратегічній екологічній оцінці (СЕО) до генплану не було конкретних даних про поточний стан здоров’я населення Кременчука, «уся інформація надавалась станом на 2021 рік», розповів головний інженер генплану Володимир Муха. Не зазначали й актуальних статистичних даних щодо моніторингу стану довкілля, її рівень забрудненості, ґрунтів та повітря. Зауваження, які висувались на громадських слуханнях та під час розгляду СЕО, що стосувались впливу роботи нового підприємства на екологічний стан та на здоров’я населення, міською владою та членами погоджувальної комісії відхилялись.