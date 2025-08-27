Верховний Суд скасував рішення міськради, яке стосується будівництва так званого мініНПЗ в Кременчуці

Тепер будь-які будівельні роботи, пов’язані зі зведенням заводу на Молодіжному, є незаконними, стверджує депутат Лазоренко
Верховний Суд 25 серпня скасував та визнав незаконним рішення Кременчуцької міської ради, що стосується нового приватного заводу в громаді, більш відомий серед населення як мініНПЗ. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» розповів депутат міської ради Богдан Лазоренко.
Суд підтвердив рішення Полтавського окружного адміністративного суду від 21 травня 2024 року та Другого апеляційного адмінсуду від 10 грудня 2024 року. Таким чином, остаточно скасовано рішення сесії міської ради від 8 вересня 2023 року, яким депутати затвердили зміни до детального плану території Північного промислового вузла.
У постанові Верховний Суд звернув увагу на грубі порушення процедури голосування — зокрема, ухвалення рішень через застосунок Viber без належної ідентифікації депутатів і дотриманням кворуму.
Позивачами у справі були депутат міськради Богдан Лазоренко та депутат райради, офіцер ЗСУ Сергій Захожий.
За його словами, тепер будь-які будівельні роботи, пов’язані зі зведенням заводу на Молодіжному, є незаконними.
Крім того, постанова Верховного Суду відкриває шлях для відновлення розгляду щонайменше трьох інших справ, які були зупинені до завершення цього процесу.
З рішеннями судів першої й апеляційної інстанцій не погодилися і міська влада, і компанія ТОВ «Алма Оіл Груп», що опікується будівництвом заводу. Вони подали касаційні скарги до Верховного Суду, але отримали відмову.
Обидві сторони просили скасувати рішення судів попередніх інстанцій та повністю відмовити у позові.
13 вересня 2024-го на сесії Кременчуцької міської ради депутати прийняли зміни до генерального плану міста. Це питання «йшло пакетом», тобто представники влади детально його на засіданні не розглядали. Зі змінами у генплані в місті планують звести, зокрема, нове підприємство, більш відоме серед населення Кременчука, як новий мінінафтопереробний завод (НПЗ).
До цього 24 квітня у Кременчуці громада проголосувала «За» зміни у генеральному плані міста. Так, у містобудівній документації змінюють призначення ділянки біля проїзду Галузевий (р-н Молодіжний) на території перспективних промислово-виробничих об'єктів. У майбутньому там може з’явитись завод перероблювання вуглеводневої сировини.
Зміни у генплані підтримали 229 учасників, 24 були проти й 10 зареєстрованих утрималось. Додамо, що представники громадськості, які були найактивнішими під час слухань, або були проти змін, або утримались від голосування. Більшість з тих, хто підтримав план — взагалі не брали участі в обговореннях. Активіст Максим Ворона припустив, що «половина присутніх — це бюджетники, яких запросили, щоб вони просували ту потрібну тему».
Разом з цим у громаді створили комісію для розгляду спірних питань, які були у генеральному плані міста. У її складі переважало «нафтове лобі» — представники нафтового бізнесу, які просували потрібні для будівництва заводу рішення. Про тих, хто лобіював питання будівництва мініНПЗ читайте ТУТ.
Розробником генерального плану виступило державне підприємство «Дніпромісто». Представниця ДП Ганна Айлікова та головний інженер товариства з обмеженою відповідальністю «Алма Оіл Груп» Андрій Левунін заявляли, що на новому заводі перероблюватимуть вуглеводневу сировину — газовий конденсат, а не нафту.
Як розповідали фахівці «Дніпромісто», Кременчук у майбутньому матиме економічну вигоду від будівництва підприємства — обіцяється створення нових робочих місць, збільшення надходжень податків.
Водночас у стратегічній екологічній оцінці (СЕО) до генплану не було конкретних даних про поточний стан здоров’я населення Кременчука, «уся інформація надавалась станом на 2021 рік», розповів головний інженер генплану Володимир Муха. Не зазначали й актуальних статистичних даних щодо моніторингу стану довкілля, її рівень забрудненості, ґрунтів та повітря. Зауваження, які висувались на громадських слуханнях та під час розгляду СЕО, що стосувались впливу роботи нового підприємства на екологічний стан та на здоров’я населення, міською владою та членами погоджувальної комісії відхилялись.
У 2023 році на сесії міської ради депутати проголосували за внесення змін до детального плану території, розташованої в Північному промвузлі міста Кременчука. Серед ризиків, які виникають для міста разом з будівництвом промисловості, представники влади називали погіршення екології в місті, безпековий компонент та загрозу паливного ринку України. Навколо будівництва НПЗ тривають судові справи.
