Верховний Суд скасував рішення міськради, яке стосується будівництва так званого мініНПЗ в Кременчуці

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 520

Тепер будь-які будівельні роботи, пов’язані зі зведенням заводу на Молодіжному, є незаконними, стверджує депутат Лазоренко

Верховний Суд 25 серпня скасував та визнав незаконним рішення Кременчуцької міської ради, що стосується нового приватного заводу в громаді, більш відомий серед населення як мініНПЗ. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» розповів депутат міської ради Богдан Лазоренко.

Суд підтвердив рішення Полтавського окружного адміністративного суду від 21 травня 2024 року та Другого апеляційного адмінсуду від 10 грудня 2024 року. Таким чином, остаточно скасовано рішення сесії міської ради від 8 вересня 2023 року, яким депутати затвердили зміни до детального плану території Північного промислового вузла.

У постанові Верховний Суд звернув увагу на грубі порушення процедури голосування — зокрема, ухвалення рішень через застосунок Viber без належної ідентифікації депутатів і дотриманням кворуму.

Позивачами у справі були депутат міськради Богдан Лазоренко та депутат райради, офіцер ЗСУ Сергій Захожий.

— Ми отримали остаточне рішення Верховного суду, який поставив крапку у вирішенні одного з епізодів довготривалого протистояння. Втім, говорити про остаточну і безапеляційну перемогу, поки зарано, адже ми маємо на меті оскаржити усю процедуру розробки містобудівної документації і усі протиправні рішення, які приймалися депутатською монобільшістю Малецького у протиправний спосіб, — сказав «Телеграфу» Богдан Лазоренко.

За його словами, тепер будь-які будівельні роботи, пов’язані зі зведенням заводу на Молодіжному, є незаконними.

Крім того, постанова Верховного Суду відкриває шлях для відновлення розгляду щонайменше трьох інших справ, які були зупинені до завершення цього процесу.

Що казали відповідачі та «Алма Оіл Груп» у касації

З рішеннями судів першої й апеляційної інстанцій не погодилися і міська влада, і компанія ТОВ «Алма Оіл Груп», що опікується будівництвом заводу. Вони подали касаційні скарги до Верховного Суду, але отримали відмову.

Аргументи міськради:

депутати наполягали, що дистанційне голосування через Viber відбулося через війну та неможливість фізично зібрати всіх у залі;

протоколи, списки та заяви депутатів нібито підтверджують, що у голосуванні брали участь 26 депутатів (25 «за», 1 «проти»);

формальні неточності, на думку відповідачів, не вплинули на права позивачів;

суди помилково визнали зміни до детального плану такими, що не відповідають генплану, адже ще у 2018 році міськрада ліквідувала індустріальний парк «Центральний»;

суди, на їхню думку, неправильно застосували норми законів про містобудівну діяльність, індустріальні парки та окремі положення Податкового кодексу.

Аргументи компанії «Алма Оіл Груп»:

у суді першої інстанції взагалі не з’ясовувалося, яка продукція буде випускатися на заводі — підакцизна чи ні;

підприємство планує виробляти гудрон і сировину для технічного вуглецю, які не є підакцизними товарами;

висновки про існування індустріального парку на Північному промвузлі компанія вважає помилковими;

також наполягали, що суди неправильно застосували ті ж самі положення законів і не врахували практику Верховного Суду в інших подібних справах.

Обидві сторони просили скасувати рішення судів попередніх інстанцій та повністю відмовити у позові.

Що передувало

13 вересня 2024-го на сесії Кременчуцької міської ради депутати прийняли зміни до генерального плану міста. Це питання «йшло пакетом», тобто представники влади детально його на засіданні не розглядали. Зі змінами у генплані в місті планують звести, зокрема, нове підприємство, більш відоме серед населення Кременчука, як новий мінінафтопереробний завод (НПЗ).

До цього 24 квітня у Кременчуці громада проголосувала «За» зміни у генеральному плані міста. Так, у містобудівній документації змінюють призначення ділянки біля проїзду Галузевий (р-н Молодіжний) на території перспективних промислово-виробничих об'єктів. У майбутньому там може з’явитись завод перероблювання вуглеводневої сировини.