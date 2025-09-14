У Кременчуці продають будівлю «Укрпошти», лікаря ВЛК затримали на хабарі, безоплатна робота для бронювання: дайджест тижня

У четвер, 11 вересня, пресслужби СБУ та Нацполіції повідомили, що затримали лікаря ВЛК одного з відділів Кременчуцького районного ТЦК та СП після отримання ним 5 000 $ хабаря. За ці гроші лікар-хірург КНП «Козельщинська центральна лікарня» обіцяв «оформити» дружині військовозобов’язаного ІІ групу інвалідності, що дало б чоловікові право на відстрочку від мобілізації. Під час обшуків у підозрюваного було вилучено понад 80 000 $, 3 000 € та пів мільйона гривень. Посадовцю повідомили про підозру за ч. 3 ст. 369-2 ККУ та обрали запобіжний захід — тримання під вартою з правом застави у 242 тис. грн. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Того ж дня керівництво Полтавського обласного ТЦК та СП висловило категоричне засудження будь-яких проявів корупційних діянь, що перешкоджають проведенню мобілізації. А також зазначило про відсутність будь-якої інформації про причетність до цієї справи посадовців ТЦК, акцентуючи, що затриманий є цивільним лікарем, який включений до складу одного з ВЛК, і не працює в ТЦК та СП.

У Полтавського обласному ТЦК також закликали усіх, кому стало відомо про корупцію, або ж якщо лікарі ВЛК чи посадовці ТЦК пропонують «допомогу за гроші», одразу повідомляти про це на гарячу лінію Полтавського ОТЦК (0 800 502 992) або до правоохоронних органів.

Безоплатна праця заради бронювання

На Полтавщині під час будівництва фортифікаційних споруд влада змушувала підприємства відправляти своїх працівників працювати безкоштовно в обмін на бронювання від мобілізації. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

За його словами, компаніям пропонували отримати статус «критичних» за умови, що вони делегують людей на будівництво. Якщо підприємство відмовлялося, бронювання працівникам не надавали.

Відтепер повістка, надіслана «Укрпоштою», вважатиметься врученою

Український уряд затвердив новий порядок автоматизованої видачі та надсилання повісток, який має прибрати юридичні «сірі зони» й дозволить державі масштабувати процес мобілізації. Відтепер повістка, надіслана поштою, офіційно вважається врученою. Про це йдеться у постанові уряду № 1062 від 1 вересня 2025 року.

У Кременчуці бракує тролейбусів та водіїв

2-го серпня жителька Кременчука зареєструвала петицію з проханням покращити транспортне сполучення міста, зокрема відкрити нові тролейбусні маршрути та посилити вже існуючі. У ній пропонується продовжити маршрут 17А+ через вул. Кооперативну, створити новий маршрут 30А+ по вул. Троїцькій до заводу «Ампер» та посилити роботу маршруту 15Б+, щоб скоротити інтервал руху. Документ підписали 254 мешканці.

У відповідь виконком міської ради зазначив, що розвиток електротранспорту залишається пріоритетом, але нині виникла проблема з браком водіїв тролейбусів. Частина працівників мобілізована, а нових кадрів не вистачає, хоча на підприємстві й організовано безкоштовне навчання.

Разом із тим, влада пообіцяла вивчити пропозиції та врахувати їх під час планування мережі тролейбусних маршрутів після збільшення кількості транспорту.

У Кременчуці продають будівлю головного відділення «Укрпошти»

«Укрпошта» виставила на аукціон будівлю свого головного відділення у Кременчуці. Ціна лота стартує від майже 14,7 млн гривень. Відомо, що на аукціон виставили будівлю орієнтовною площею 1 937 м. кв. Нині триває процедура подачі заявки на участь у торгах.

У Козельщині внаслідок російського обстрілу під завалами опинилася родина

У ніч на 7 вересня РФ завдала удару по Козельщинській громаді Кременчуцького району. Внаслідок атаки найбільше постраждав будинок подружжя Ольги та Івана Роговенків — люди опинилися під завалами. Врятувала жінку сусідка, а чоловік самостійно вибрався через вікно.

Як повідомив голова громади Олександр Троцький, у селищі пошкоджено 11 приватних осель, із них три — найбільше. А один будинок зруйнований майже повністю.