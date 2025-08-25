Петиція щодо тролейбусів в Кременчуці зібрала 252 голоси — влада має її розглянути

Мешканці пропонують змінити маршрут 17А+, створити новий тролейбусний маршрут 30А+ і посилити роботу 15Б+
Електронна петиція, ініційована кременчужанкою Світланою Чирвою, за 11 днів набрала 252 підписи та тепер має бути розглянута владою. Ініціатива стосується покращення транспортного сполучення у місті з урахуванням надходження нових тролейбусів восени 2025 року.
Зокрема, петиція містить такі пропозиції:
Авторка петиції наголошує, що зміни полегшать пересування для батьків з дітьми, людей з інвалідністю, студентів, учнів і пацієнтів медичних закладів.
Нагадаємо, що маршрут 17А+ виконав тестовий рейд 30 липня.
