Петиція щодо тролейбусів в Кременчуці зібрала 252 голоси — влада має її розглянути

, що з’єднає вул. Молодіжну, просп. Лесі Українки, вул. Пугачова, Миру, просп. Свободи, вул. Троїцьку, Небесної Сотні — до заводу "Ампер". Ідея запуску тролейбуса по Троїцькій вулиці обговорювалась ще за каденції мерів Глухова та Бабаєва.

ще однією одиницею у будні дні, щоб зменшити інтервал очікування з 2 годин до 1, а також закрити великий проміжок, коли тролейбус не курсує взагалі (з 10:30 до 15:30).