Топ новина, Україна, Світ, Війна

Кабмін ухвалив новий порядок з автоматизації видачі повісток: надіслана «Укрпоштою» вона вважатиметься врученою

Сьогодні, 12:02

 

Новий порядок видачі повісток спрощує мобілізацію та усуває юридичні прогалини

Український уряд затвердив новий порядок автоматизованої видачі та надсилання повісток, який має прибрати юридичні «сірі зони» й дозволить державі масштабувати процес мобілізації. Відтепер повістка, надіслана поштою, офіційно вважається врученою.

Про це свідчить постанова уряду № 1062 від 1 вересня 2025 року, норми якої прокоментував народний депутат Олександр Федієнко.

За його словами постанова передбачає централізацію друку повісток. Тепер їх можуть друкувати Міноборони, обласні ТЦК та державні поліграфічні підприємства, які мають стратегічне значення.

Крім того, запускається механізм обміну даними між різними державними реєстрами: тепер інформація для формування повісток братиметься автоматично, без паперових носіїв. Це означає, що дані про військовозобов’язаних об’єднуватимуться з реєстрів Міноборони, податкової, демографічного реєстру та інших.

Третя зміна, про яку згадав нардеп — офіційним оператором доставлення стає «Укрпошта» або інший визначений урядом поштовий оператор. Відтепер повістки можуть надсилатися рекомендованими листами, а не лише вручатися особисто представниками ТЦК. Це вважатиметься рівнозначним офіційному врученню незалежно від того, чи людина забрала лист на пошті.

— Для цього ТЦК та Міноборони повинні укласти відповідні договори з «Укрпоштою». Відверто кажучи, у мене питання звідки у ТЦК гроші на такі замовлення, — зауважив Олександр Федієнко.

Він пояснив детально, що змінилось юридично після прийняття постанови Кабміну № 1062.

— Раніше також повістки надсилались рекомендованим листом, але, це вважалось як допоміжний механізм. Тому, адвокати в судах, часто у юридичних спорах доводили, що  людина «не отримала» листа (не забрала з пошти, відмовилася, тощо). Тепер, закріплено, що лист через пошту = офіційне вручення (юридично зняли сірі зони). Тобто запроваджено, чіткий законодавчий  механізм, який дає можливість робити масові розсилки й унеможливлює уникнення вручення через пошту, — пояснив нардеп.

Зазначимо, що раніше уряд та Міноборони неодноразово наголошували, що автоматизація системи обліку військовозобов’язаних є необхідною умовою для прозорої мобілізації, а також для синхронізації з електронними сервісами «Резерв+» та іншими цифровими реєстрами.

Нагадаємо, раніше «Кременчуцький Телеграф» писав про те, що з 1-го вересня представники ТЦК під час перевірки документів та вручення повісток повинні носити бодікамери та здійснювати відеофіксацію. У разі порушення правил фіксації передбачена дисциплінарна відповідальність.

Ми також писали, що у мобільному застосунку «Резерв+» з’явилася функція сплати штрафу за неприбуття за повісткою та іншими порушеннями правил військового обліку. Штрафи можна сплати онлайн зі знижками, проте сплата штрафу не скасовує інші обов’язки — наприклад, якщо військовозобов’язаний не з’явився за повісткою, стрічка про це знову з’явиться в застосунку.

Раніше ми писали, що Верховна Рада 3-го вересня, ухвалила в першому читанні законопроєкт № 13335, який дозволяє тимчасово бронювати військовозобов’язаних, які не стоять на обліку в ТЦК чи перебувають у розшуку. Проте, цей законопроєкт дає можливість робити це не всім «критичним» підприємствам, а лише тим, що працюють в оборонно-промисловому комплексі.

У вересні минулого року ми повідомляли, що «Укрпошта» розіслала перші 6000 повісток без участі ТЦК.

Автор: Віктор Крук
Теги: уряд постанова укрпошта ТЦК та СП повістки
1 507
evil:
Сьогодні, 13:57

Повістка має бути надрукована на кожному білеті шоу студії Квартал 95. Зі статусом офіційно вручена.


