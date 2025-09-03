У Міноборони роз’яснили механізм використання нагрудних боді-камер військовослужбовцями ТЦК

Їх мета — забезпечити максимальну прозорість і законність мобілізації, підвищити відповідальність як представників центрів комплектування, так і військовозобов’язаних
З 1-го вересня стартувала ініціатива Міноборони у сфері мобілізаційних заходів — обов’язкове використання представниками ТЦК та СП, які працюють в групах оповіщення, нагрудних боді-камер. Їх мета — забезпечити максимальну прозорість і законність мобілізації, підвищити відповідальність як представників центрів комплектування, так і військовозобов’язаних громадян.
У Міноборони розпочали розбудову спеціальної ІТ-системи, яка дозволить уніфікувати та централізувати процес відеофіксації та унеможливить зловживання. В міністерстві роз’яснили механізм використання боді-камер військовослужбовцями ТЦК.
Використання боді-камер учасниками груп оповіщення вже врегульоване законодавчо. Згідно з ч. 6 статті 22 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», уповноважені представники ТЦК та СП або поліцейські мають право здійснювати фото- та відеофіксацію під час пред’явлення та перевірки документів, вручення повісток чи інших адміністративних процедур.
Для чіткого врегулювання цього процесу Міноборони наказом № 532 від 6 серпня 2024 року затвердило спеціальну Інструкцію, яка детально регламентує порядок роботи з камерами та встановлює єдині стандарти.
В ній, зокрема, передбачено, що:
По завершенню роботи представники груп оповіщення передаватимуть пристрої відповідальній особі, яка призначається окремим наказом з-поміж посадових осіб ТЦК та СП. Той перевірятиме їх цілісність та функціональність, а також здійснюватиме автоматичний експорт інформації на централізований захищений сервер.
Адмініструвати сервер буде Військова служба правопорядку ЗСУ — такий порядок нівелюватиме ризики несанкціонованого доступу до записів та втручання в роботу системи.
Термін зберігання записів на сервері ВСП ЗСУ становитиме 30 днів з дати завантаження. Але цей строк може бути збільшено у разі:
Контроль за використанням відеореєстраторів, здійснюватиме відповідальна особа ТЦК та СП, а за інформацією, отриманою за їх допомогою — безпосередньо керівник центру комплектування.
Порушення правил використання технічних засобів фіксації тягне за собою дисциплінарну відповідальність — від догани до пониження у посаді чи військовому званні, а також передачі матеріалів до правоохоронних органів.
Нагадаємо, у Полтавському обласному ТЦК та СП вчора повідомили, що військовослужбовці територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки області вже понад рік використовують боді-камери під час заходів оповіщення. Такі дії передбачені Законом «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» від 17 липня 2024 року, а також постановою Кабміну № 560, якою затверджено порядок призову громадян на військову службу під час мобілізації.
