У Міноборони роз’яснили механізм використання нагрудних боді-камер військовослужбовцями ТЦК

Їх мета — забезпечити максимальну прозорість і законність мобілізації, підвищити відповідальність як представників центрів комплектування, так і військовозобов’язаних

З 1-го вересня стартувала ініціатива Міноборони у сфері мобілізаційних заходів — обов’язкове використання представниками ТЦК та СП, які працюють в групах оповіщення, нагрудних боді-камер. Їх мета — забезпечити максимальну прозорість і законність мобілізації, підвищити відповідальність як представників центрів комплектування, так і військовозобов’язаних громадян.

У Міноборони розпочали розбудову спеціальної ІТ-системи, яка дозволить уніфікувати та централізувати процес відеофіксації та унеможливить зловживання. В міністерстві роз’яснили механізм використання боді-камер військовослужбовцями ТЦК.

Правила відеофіксації

Використання боді-камер учасниками груп оповіщення вже врегульоване законодавчо. Згідно з ч. 6 статті 22 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», уповноважені представники ТЦК та СП або поліцейські мають право здійснювати фото- та відеофіксацію під час пред’явлення та перевірки документів, вручення повісток чи інших адміністративних процедур.

Для чіткого врегулювання цього процесу Міноборони наказом № 532 від 6 серпня 2024 року затвердило спеціальну Інструкцію, яка детально регламентує порядок роботи з камерами та встановлює єдині стандарти.

В ній, зокрема, передбачено, що:

Уповноважений представник ТЦК та СП, який використовує камеру, зобов’язаний повідомляти про це осіб, відносно яких проводиться фото- і відеофіксація .

. Запис розпочинається з моменту початку виконання представниками ТЦК та СП службових обов’язків щодо здійснення заходів оповіщення.

Відеозапис ведеться безперервно до завершення виконання заходів, крім випадків загрози попадання на відеореєстратор військових об’єктів або інформації з обмеженим доступом та випадків, пов’язаних з виникненням в уповноваженого представника особистих потреб (приймання їжі тощо).

до завершення виконання заходів, крім випадків загрози попадання на відеореєстратор військових об’єктів або інформації з обмеженим доступом та випадків, пов’язаних з виникненням в уповноваженого представника особистих потреб (приймання їжі тощо). Під час здійснення відеофіксації портативний відеореєстратор закріплюється на форменому одязі військовослужбовця . У випадках, пов’язаних з необхідністю якісної фіксації подій, військовослужбовець може тримати портативний відеореєстратор у руках.

. У випадках, пов’язаних з необхідністю якісної фіксації подій, військовослужбовець може тримати портативний відеореєстратор у руках. Учасникам груп оповіщення суворо заборонено видаляти записи, змінювати їх, вимикати камеру, перешкоджати фіксації або передавати відео стороннім особам.

Контроль та відповідальність

По завершенню роботи представники груп оповіщення передаватимуть пристрої відповідальній особі, яка призначається окремим наказом з-поміж посадових осіб ТЦК та СП. Той перевірятиме їх цілісність та функціональність, а також здійснюватиме автоматичний експорт інформації на централізований захищений сервер.

Адмініструвати сервер буде Військова служба правопорядку ЗСУ — такий порядок нівелюватиме ризики несанкціонованого доступу до записів та втручання в роботу системи.

Термін зберігання записів на сервері ВСП ЗСУ становитиме 30 днів з дати завантаження. Але цей строк може бути збільшено у разі:

використання записів у кримінальних провадженнях або у справах про адміністративні правопорушення як джерел доказів;

під час розгляду скарг на дії чи бездіяльність уповноважених представників ТЦК та СП під час здійснення їх повноважень;

ТЦК та СП під час здійснення їх повноважень; під час надання інформації на адвокатський запит або запит правоохоронного органу;

фіксації надзвичайних подій за участю особового складу ТЦК та СП;

інших подій, якщо вони можуть бути використані в процесі службової діяльності ТЦК та СП, під час проведення службових розслідувань.

Контроль за використанням відеореєстраторів, здійснюватиме відповідальна особа ТЦК та СП, а за інформацією, отриманою за їх допомогою — безпосередньо керівник центру комплектування.

Порушення правил використання технічних засобів фіксації тягне за собою дисциплінарну відповідальність — від догани до пониження у посаді чи військовому званні, а також передачі матеріалів до правоохоронних органів.

— Використання боді-камер сприятиме дисциплінуванню всіх учасників процесу — як представників ТЦК та СП, так і громадян. Записи стануть об’єктивним джерелом інформації у разі виникнення конфліктів чи провокацій. Для громадян боді-камери гарантуватимуть захист від можливих зловживань, таких як неправомірне вручення повісток чи порушення процедур перевірки. Для працівників ТЦК та СП записи стануть захистом від неправдивих звинувачень чи наклепів, що можуть виникати під час виконання ними службових обов’язків, — йдеться у повідомленні Міноборони.

Нагадаємо, у Полтавському обласному ТЦК та СП вчора повідомили, що військовослужбовці територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки області вже понад рік використовують боді-камери під час заходів оповіщення. Такі дії передбачені Законом «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» від 17 липня 2024 року, а також постановою Кабміну № 560, якою затверджено порядок призову громадян на військову службу під час мобілізації.