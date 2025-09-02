«Вже давно є правомірним». У Полтавському ОТЦК та СП розповіли про використання бодікамер військовими

Військовослужбовці територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) вже понад рік використовують боді-камери під час заходів оповіщення. Про це повідомили у Полтавському обласному ТЦК та СП.

Такі дії передбачені Законом «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» від 17 липня 2024 року, а також постановою Кабміну № 560, якою затверджено порядок призову громадян на військову службу під час мобілізації.

Механізм застосування нагрудних камер визначено інструкцією Міноборони № 532 від 6 серпня 2024 року. У документі прописано правила зберігання й передачі відео, а також порядок надання копій. Отримати їх можуть лише за письмовим дорученням начальника ТЦК та СП, наприклад, органи державної влади, прокуратура, суд, поліція чи інші установи і особи у межах закону. Перед цим необхідно надати вмотивовані запити.

У ТЦК та СП наголошують, що використання бодікамер дозволяє зафіксувати дії як військовозобов’язаних, так і військових, і є додатковим захистом від можливих порушень чи маніпуляцій.

Нагадаємо, з 1 вересня усі військовослужбовці територіальних центрів комплектування (ТЦК та СП) знімають перевірку документів та вручення повісток військовозобов’язаним на спеціальні бодікамери. Їх носіння стає обов’язковим.