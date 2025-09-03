Про зміни в проведенні мобілізації та контракт за принципом «18-24» для всіх військовослужбовців

Заступник керівника Офісу президента України Павло Паліса відповів на питання про строки служби та розповів, чи завершиться мобілізація після припинення вогню на фронті
Контракти на військову службу, схожі на програму залучення до Сил оборони України чоловіків віком 18-24 років, можуть запропонувати й іншим категоріям чоловіків, зокрема й старшим за віком. Про це в інтерв’ю «Суспільному» заявив заступник глави Офісу президента України Павло Паліса
Під час обговорення умов «Контракту 18-24», за яким чоловіків відповідного віку не мобілізують, а пропонують їм стати на захист України добровільно на вигідних умовах, журналістка запитала, чи можуть за цим принципом підписувати контракти й інші українці.
Як отримати мільйон гривень добровольцям, які з початку повномасштабної війни стали на захист України у віці до 24 років
Паліса зазначив, що спочатку ця програма діяла всього для кількох дефіцитних спеціальностей та бригад. Але насправді вона задумувалася для всіх, а реалізовувати її в менших масштабах почали для того, щоб відпрацювати сам механізм цих виплат, підготовки та забезпечення. І зараз розглядається можливість поширення цього механізму на всіх військовослужбовців. Зокрема й старшого віку.
Заступник глави ОП розповів, що спілкувався із трьома командирами бригад ЗСУ, які поповнюються службовцями за «Контрактами 18–24», і «вони дуже задоволені».
На питання щодо справедливості більш комфортних умов та більших виплат для однієї категорії військовослужбовців у порівнянні з іншими, він відповів, що наразі опрацьовується контракт для мобілізованих старшого віку.
Він також анонсував зміни у процесі мобілізації українців. За словами Паліси, ідеться про максимальне прибирання із цього процесу «корупційних моментів» та «абсолютно справедливий підхід до питань мобілізації загалом», зокрема щодо впорядкування й автоматизування процесів.
На питання, чи це якось вплине на ситуацію, коли ТЦК з тих чи інших причин вдаються до силового затримання військовозобов’язаних на вулицях, Павло Паліса відповів, що анонсовані зміни, в першу чергу, дадуть суспільству відповідь на запит щодо справедливості та чесності.
Він також відповів на питання щодо строків служби та демобілізації військових, деякі з яких воюють на фронті вже четвертий рік.
Він додав, що для тих чоловіків віком старше 25 років, хто підпише новий контракт, створений на базі «Контракт 18-24», у нього буде закладено кінцевий термін служби.
Павло Паліса підтвердив зауваження журналістки, що у нас просто немає тієї кількості людей, які б могли замінити в армії раніше мобілізованих, і зауважив, що навіть якщо завтра буде припинення вогню, мобілізація не припиниться.
Павло Паліса зауважив, що йому дивно та боляче дивитися дивитись ролики в соцмережах, на яких одні воюють, а інші живуть своє життя, як бажають. І це питання до суспільства та виховання.
Павло Паліса — заступник керівника Офісу президента України, полковник ЗСУ, до листопада 2024-го — командир 93 окремої механізованої бригади «Холодний Яр». У серпні Паліса був у складі української делегації під час візиту президента України до Вашингтона.
Нагадаємо, 28 червня уряд схвалив ініціативу Міністерства оборони, яка передбачає річну відстрочку від мобілізації для добровольців, що відслужили за програмою «Контракт 18–24».
Проєкт «Контракт 18–24» стартував у лютому 2024 року. Це добровільна програма для українців віком від 18 до 24 років, які готові служити у Силах оборони протягом одного року. Контрактники отримують додаткову фінансову винагороду, проходять навчання під керівництвом досвідчених бійців і мають соціальні гарантії.
У травні ми писали, як отримати мільйон гривень добровольцям, які з початку повномасштабної війни стали на захист України у віці до 24 років.
