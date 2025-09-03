Про зміни в проведенні мобілізації та контракт за принципом «18-24» для всіх військовослужбовців

Заступник керівника Офісу президента України Павло Паліса відповів на питання про строки служби та розповів, чи завершиться мобілізація після припинення вогню на фронті

Контракти на військову службу, схожі на програму залучення до Сил оборони України чоловіків віком 18-24 років, можуть запропонувати й іншим категоріям чоловіків, зокрема й старшим за віком. Про це в інтерв’ю «Суспільному» заявив заступник глави Офісу президента України Павло Паліса

Під час обговорення умов «Контракту 18-24», за яким чоловіків відповідного віку не мобілізують, а пропонують їм стати на захист України добровільно на вигідних умовах, журналістка запитала, чи можуть за цим принципом підписувати контракти й інші українці.

Паліса зазначив, що спочатку ця програма діяла всього для кількох дефіцитних спеціальностей та бригад. Але насправді вона задумувалася для всіх, а реалізовувати її в менших масштабах почали для того, щоб відпрацювати сам механізм цих виплат, підготовки та забезпечення. І зараз розглядається можливість поширення цього механізму на всіх військовослужбовців. Зокрема й старшого віку.

— Не хочу спойлерити, але найближчим часом, думаю, це все буде анонсовано. Щойно завершаться відповідні експертизи на різних рівнях, на базі «Контракту 18–24» буде запропоновано контракт для інших вікових категорій. А також для, можливо, уже мобілізованих громадян у лавах ЗСУ, — пояснив Паліса.

Заступник глави ОП розповів, що спілкувався із трьома командирами бригад ЗСУ, які поповнюються службовцями за «Контрактами 18–24», і «вони дуже задоволені».

— Цінують цих хлопців насамперед за їхню ефективність, через їхню здатність після підготовки, тренувань і відповідного забезпечення виконувати спектр завдань, які з мобілізованими в них у більшості випадків немає можливості виконувати, — наголосив Павло Паліса.

На питання щодо справедливості більш комфортних умов та більших виплат для однієї категорії військовослужбовців у порівнянні з іншими, він відповів, що наразі опрацьовується контракт для мобілізованих старшого віку.

— Я розумію, що дуже багато людей — у першу чергу, ті, хто служить від початку повномасштабного вторгнення, — виснажені. Найближчим часом, думаю, всі ці зміни анонсують, - додав заступник глави ОП.

Він також анонсував зміни у процесі мобілізації українців. За словами Паліси, ідеться про максимальне прибирання із цього процесу «корупційних моментів» та «абсолютно справедливий підхід до питань мобілізації загалом», зокрема щодо впорядкування й автоматизування процесів.

— Найближчим часом ті всі речі будуть анонсувати Міністерство оборони і Генеральний штаб. Вони зараз «допилюються». Але робота зроблена величезна. І я дуже сподіваюся, що все-таки процеси цифровізуються, автоматизуються й можливі корупційні ризики будуть зведені до мінімуму, — наголосив заступник глави ОП.

На питання, чи це якось вплине на ситуацію, коли ТЦК з тих чи інших причин вдаються до силового затримання військовозобов’язаних на вулицях, Павло Паліса відповів, що анонсовані зміни, в першу чергу, дадуть суспільству відповідь на запит щодо справедливості та чесності.

— Думаю, це вплине й на ті речі, про які ви кажете. Але якщо говорити відверто, так, про що ви згадали — не зовсім правильно. Але якби не зусилля ТЦК, думаю, противник уже давно стояв би по лівому берегу річки Дніпро. Я не на одному інтерв’ю казав, що захищати свою державу — не тільки конституційний обовʼязок, а й честь, — резюмував Павло Паліса.

Він також відповів на питання щодо строків служби та демобілізації військових, деякі з яких воюють на фронті вже четвертий рік.

— Щоб пообіцяти людям демобілізацію чи відпочинок, треба розуміти, як це виконати. І Генеральний штаб, і Міноборони проводять оцінку наших спроможностей. Як би нам цього не хотілося, на даний момент можливості демобілізації немає, — заявив заступник глави ОП.

Він додав, що для тих чоловіків віком старше 25 років, хто підпише новий контракт, створений на базі «Контракт 18-24», у нього буде закладено кінцевий термін служби.

Павло Паліса підтвердив зауваження журналістки, що у нас просто немає тієї кількості людей, які б могли замінити в армії раніше мобілізованих, і зауважив, що навіть якщо завтра буде припинення вогню, мобілізація не припиниться.

— Протягом певного часу цей процес іще триватиме, тому що нам все одно, як би ми не хотіли, потрібно підтримувати на належному рівні міру готовності ЗСУ виконувати першочергові завдання. І за всього бажання, ми не можемо зараз звільнити всіх, хто з 2022 року виконує свої обов’язки, хто воює в складі Сил оборони. Тому що мають бути люди, які прийдуть їм на заміну, — зазначив він.

Павло Паліса зауважив, що йому дивно та боляче дивитися дивитись ролики в соцмережах, на яких одні воюють, а інші живуть своє життя, як бажають. І це питання до суспільства та виховання.

— Як вирішити це — тут робота триває. Не йде мова про те, що когось хочуть загнати у вічне рабство. Навпаки, ми намагаємося вирішити це питання так, щоб не нашкодити обороноздатності. Думаю, незабаром і Міністерство оборони, і Генштаб представлять свій план. До слова, хочу зазначити, що за останні чотири місяці у нас спостерігається стала позитивна динаміка в плані мобілізації, — на такій оптимістичній ноті завершив він своє інтерв’ю.

Павло Паліса — заступник керівника Офісу президента України, полковник ЗСУ, до листопада 2024-го — командир 93 окремої механізованої бригади «Холодний Яр». У серпні Паліса був у складі української делегації під час візиту президента України до Вашингтона.

Нагадаємо, 28 червня уряд схвалив ініціативу Міністерства оборони, яка передбачає річну відстрочку від мобілізації для добровольців, що відслужили за програмою «Контракт 18–24».

Проєкт «Контракт 18–24» стартував у лютому 2024 року. Це добровільна програма для українців віком від 18 до 24 років, які готові служити у Силах оборони протягом одного року. Контрактники отримують додаткову фінансову винагороду, проходять навчання під керівництвом досвідчених бійців і мають соціальні гарантії.

