«Контракт 18-24» розширили на операторів БпЛА: особливості нового контракту

Сьогодні, 13:32 Переглядів: 293

Наприкінці липня Кабмін підтримав ініціативу Міноборони щодо розширення експериментального проєкту «Контракт 18–24», ухваливши зміни до постанови № 153 від 11 лютого 2025 року. Відтепер він поширюватиметься на штатні посади, пов’язані з експлуатацією безпілотних систем (БПС). Про це повідомила пресслужба Міноборони.

Для громадян у віці до 25 років, які хочуть долучитися до війська за цими напрямками, затверджено окрему форму контракту.

Також розширено категорії військовослужбовців, які зможуть отримати одноразову грошову допомогу 1 млн грн. Йдеться про тих, хто у віці до 25 років раніше, з моменту оголошення воєнного стану, приєднався до війська — до офіційного старту проєкту (лютий 2025 року).

Як отримати мільйон гривень добровольцям, які з початку повномасштабної війни стали на захист України у віці до 24 років

Новою особливістю проєкту, яка стосуватиметься всіх категорій контрактників 18-24, також є можливість збільшення розміру одноразової грошової допомоги після укладення контракту. Такі рішення може приймати Міністр оборони, виходячи з наявного фонду грошового забезпечення, передбаченого в кошторисі міністерства. В такому випадку міністр своїм рішенням встановлюватиме конкретний розмір допомоги та порядок її виплати.

Міноборони роз’яснює особливості нового контракту та інші деталі експериментального проєкту.

Що нового у контракті?

Контракт на посади операторів БПС укладатиметься на 2 роки. Його обов’язковою умовою є безпосередня участь у бойових діях не менше 12 місяців.

Враховуючи специфіку експлуатації БПС, термін навчання для таких рекрутів збільшено з 3-х до 4-х місяців.

Підготовка включатиме, зокрема:

базову загальновійськову підготовку тривалістю до 45 діб;

фахову підготовку — від 5 діб до 60 діб;

курс адаптації у військовій частині — 14 діб.

При цьому якщо у рекрута є відповідний сертифікат фахівця з експлуатації БПС, то він може враховуватись при встановленні строків фахової підготовки.

— У разі непроходження підсумкового контролю за результатами фахової підготовки передбачена можливість переміщення військовослужбовців на інші посади, пов’язані з експлуатацією БПС зі збереженням умов контракту, — йдеться у повідомленні.

Механізм виплати одноразової грошової допомоги для добровольців на посади БПС зберігається:

200 000 грн одразу при підписанні контракту;

300 000 грн після проходження підготовки та початку служби;

500 000 грн після закінчення дворічного контракту при виконанні його умов (зокрема, 12 місяців участі в бойових діях).

У разі припинення або скасування воєнного стану або невиконання умов контракту в частині строків обов’язкової участі в бойових діях невиплачена третя частина одноразової грошової допомоги виплачуватиметься пропорційно часу проходження військової служби із розрахунку — 1/12 від 500000 гривень за кожні 30 днів служби.

Для добровольців за цим контрактом діятимуть такі ж самі пільги, що для інших учасників експериментального проєкту, а саме:

можливість залучення іпотеки під 0%;

безкоштовна освіта в межах держзамовлення;

соціальний пакет військовослужбовця;

медичне забезпечення.

Учасники проєкту після виконання умов дворічного контракту також матимуть право на відстрочку від призову на 1 рік та право вільного виїзду за кордон.

Ветеранам «Контракту 18–24» обіцяють рік відстрочки від мобілізації

Крім одноразової грошової допомоги вони матимуть грошове забезпечення, яке може сягати до 120 000 грн на місяць.

Процедура укладання нового виду контракту залишається незмінною — докладніше про це можна прочитати за посиланням.

Відбір кандидатів, надання консультативної та роз’яснювальної допомоги здійснюватимуть центри рекрутингу та рекрутингові підрозділи військових частин.

Служити за цим видом контракту можна буде на посадах рядового складу у Збройних Силах України, Національній гвардії України та Державній прикордонній службі України. Конкретний перелік штатних посад за цим видом контракту визначатиметься окремим рішенням Генштабу ЗСУ, Головного управління НГУ та Адміністрації ДПСУ.

Сьогодні участь в експериментальному проєкті беруть 24 бригади ЗСУ, 5 підрозділів НГУ та 4 — ДПСУ. Бажаючі приєднатися до війська громадяни цієї категорії мають подати відповідну заяву в паперовій або електронній формі до центрів рекрутингу або через електронний кабінет в «Резерв+».

Ухвалені зміни також розширюють категорії військовослужбовців, які можуть одноразово отримати грошову допомогу в розмірі 1 млн грн. Йдеться про тих хто, з 24 лютого 2022 року у віці до 25 років приєдналися до війська і служили на посадах рядового, сержантського і старшинського складу, і станом на 13 лютого 2025 року мали не менше 6 місяців участі в бойових діях.

Ця норма поширена на строковиків, які після початку широкомасштабної агресії уклали контракт та військовослужбовців, які були атестовані до присвоєння офіцерського звання.

Як отримати допомогу цим категоріям військовослужбовців, роз’яснюється за посиланням.

Нагадаємо, 28 червня уряд схвалив ініціативу Міністерства оборони, яка передбачає річну відстрочку від мобілізації для добровольців, що відслужили за програмою «Контракт 18–24».

Проєкт «Контракт 18–24» стартував у лютому 2024 року. Це добровільна програма для українців віком від 18 до 24 років, які готові служити у Силах оборони протягом одного року. Контрактники отримують додаткову фінансову винагороду, проходять навчання під керівництвом досвідчених бійців і мають соціальні гарантії.

У травні ми писали, як отримати мільйон гривень добровольцям, які з початку повномасштабної війни стали на захист України у віці до 24 років.