Бронювати чоловіків у розшуку ТЦК зможуть не всі критичні підприємства: хто отримає право

Хто отримав право на таке тимчасове бронювання протягом 45 днів пояснив народний депутат, член парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони і розвідки Федір Веніславський

Законопроєкт № 13335, який дозволяє бронювати чоловіків, що знаходяться у розшуку ТЦК, дає можливість робити це не всім «критичним» підприємствам, а лише тім, що працюють в оборонно-промисловому комплексі.

Про це у коментарі «РБК-Україна» заявив народний депутат, член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

Нардеп пояснив, що військовозобовʼязані українці без військово-облікового документа, з неактуальними даними або ті, хто перебуває в розшуку ТЦК, зможуть отримати бронь на термін до 45 днів. Протягом цього часу вони будуть зобов’язані привести свої військово-облікові документи до ладу. Веніславський акцентував, що це робиться для збереження цінних фахівців на оборонних підприємствах, щоб уникнути зупинки або затримки виробництва.

В умови укладення трудових договорів для таких фахівців передбачені особливості щодо випробувального терміну та підстав для розірвання трудових відносин.

За його словами, траплялися випадки, коли важливий для підприємства працівник приходив до ТЦК, щоб отримати бронь чи оновити дані, але отримував бойову повістку. Вже наступного дня його відправляли на полігон в навчальний центр ЗСУ, звідки повернути людину було неможливо. Це призводило до припинення або затримок у випуску продукції оборонними підприємствами.

Верховна Рада України учора, 3 вересня, ухвалила в першому читанні законопроєкт № 13335 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо організації трудових відносин в умовах воєнного стану» із скороченним терміном підготовки до другого читання. Цей законопроєкт дозволить українцям пройти ВЛК, оновити свої дані, зареєструватися в «Резерві+» та працевлаштуватися на оборонні заводи.

«Кременчуцький Телеграф» ще 3 червня проаналізував законопроєкт № 13355, який був зареєстрований у Верховній Раді 30 травня.

Чоловіків, які не стоять на військовому обліку в ТЦК, дозволять бронювати на 45 днів: на яких підприємствах

Нагадаємо, 2 вересня ми повідомляли, що у Полтавській області переглянули перелік підприємств, що відносяться до критичної інфраструктури — деякі з них втратили можливість бронювати працівників.

Останнього разу на Полтавщині оновлювали критерії бронювання працівників у червні. Тоді за новими вимогами, для того, щоб підприємство могло забронювати працівника, йому достатньо пропрацювати на ньому мінімум три місяці — раніше у вимогах був рік. Також протягом цих трьох місяців працівник має отримувати заробітну плату.

Уряд дозволив бронювати 100% працівників підприємств, критично важливих для ЗСУ

30 травня Кабмін ухвалив зміни щодо порядку бронювання військовозобов’язаних. Підприємствам, які забезпечують обороноздатність країни, дозволили бронювати усіх своїх працівників — 100%.

Раніше ми писали, що 28 березня Кабмін ухвалив зміни до порядку бронювання військовозобов’язаних працівників підприємств критичної інфраструктури та підприємств оборонного промислового комплексу. Зокрема, підприємствам, які обслуговують об’єкти критичної інфраструктури сектору системи життєзабезпечення, дозволили бронювати 75% своїх працівників.

Ми також писали, як отримати відстрочку від мобілізації, якщо заброньований на підприємстві, та щодо самого порядку бронювання. У Полтавському обласному ТЦК та СП тоді ж надали детальні роз’яснення з цього приводу.