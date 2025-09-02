Частина підприємств на Полтавщині втратила статус критично важливих і не може бронювати працівників

В області є список критеріїв, які визначають стату критично важливих підприємств

У Полтавській області переглянули перелік підприємств, що відносяться до критичної інфраструктури — деякі з них втратили можливість бронювати працівників. Про це повідомив очільник Полтавської облвійськадміністрації Володимир Когут.

За його словами, деякі підприємства втратили можливість бронювати працівників через зміни у законодавчих критеріях або через те, що більше не відповідають умовам визначення критично важливих.

Водночас більшість підприємств зберегли свій статус і продовжують працювати на потреби оборони та економічний розвиток регіону.

З початку 2025 року обласна адміністрація надала або продовжила статус критично важливих для низки установ. Це дозволило забронювати частину працівників. Відсоткове співвідношення заброньованих залежить від галузі, економічних показників і значення підприємства для оборони.

Комісії щодо надання або продовження статусу критично важливих проводять регулярно. У Полтавській ОВА наголошують: завдання — підтримувати економіку, водночас зберігаючи обороноздатність держави.

Нагадаємо, останнього разу на Полтавщині оновлювали критерії бронювання працівників у червні. Тоді за новими вимогами, для того, щоб підприємство могло забронювати працівника, йому достатньо пропрацювати на ньому мінімум три місяці — раніше у вимогах був рік. Також протягом цих трьох місяців працівник має отримувати заробітну плату.