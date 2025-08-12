Олена Шуляк
У застосунку «Резерв+» з’явилася функція сплати штрафу за неприбуття за повісткою

Сьогодні, 07:04 Переглядів: 90

Можна оплатити 8 500 грн замість 17 000, якщо зробити це впродовж 20 днів

У застосунку «Резерв+» відтепер можна сплатити штраф за неприбуття до територіального центру комплектування (ТЦК) за повісткою. Раніше сервіс працював лише для штрафів за несвоєчасне уточнення даних.

За даними Міноборони, алгоритм такий: у розділі «Штрафи онлайн» потрібно подати заяву про визнання порушення. ТЦК розглядає її впродовж трьох днів та надсилає постанову. Після цього з’являється можливість сплатити 8 500 грн — це 50% від повної суми. На оплату є 20 днів. Якщо не сплатити вчасно, доведеться платити повну суму — 17 000 грн, а згодом і подвійну — 34 000 грн.

Після сплати червона стрічка про порушення у «Резерв+» зникне. У Міноборони нагадують, що обов’язок виконувати вимоги військового обліку зберігається, а систематичне ігнорування повісток може стати підставою для кримінальної відповідальності.

Раніше «Резерв+» запустив можливість сплати штрафу за несвоєчасне уточнення даних для військового обліку.

Автор: Руслана Горгола
