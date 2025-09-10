На Полтавщині підприємства змушували відправляти працівників на будівництво фортифікацій за бронювання — нардеп

На Полтавщині під час будівництва фортифікаційних споруд влада змушувала підприємства відправляти своїх працівників працювати безкоштовно в обмін на бронювання від мобілізації. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
За його словами, компаніям пропонували отримати статус «критичних» за умови, що вони делегують людей на будівництво. Якщо підприємство відмовлялося, бронювання працівникам не надавали.
3 вересня народний депутат України Ярослав Железняк оприлюднив розслідування щодо можливих привласнень 200 млн грн на будівництві Полтавською обласною військовою адміністрацією фортифікацій на Донеччині. Железняк вказує, зокрема, на зв’язок підрядника «Енкі констракшн», що опікувалось будівництвом конструкцій з екскерівництвом обласної адміністрації — «настільки тісні, що оформлювати липові документи чиновникам Полтавської ОВА допомагає сам засновник фірми, яку найняли будувати фортифікації». У розслідуванні описали роботу фірми-прокладки «Прімум Актив», у якої купувались будматеріали, і можливі переплати на кілька десятків мільйонів гривень, а також про оформлення необґрунтованих додаткових і фіктивних послуг та матеріалів. У відео також вказали на стан захисних споруд і недоліки будівництва.
У коментарі «Кременчуцькому Телеграфу» Філіп Пронін заявив, що:
Він також зазначив, що «усі кошториси проходили ретельну перевірку незалежними експертами, які не виявили порушень. додатково була проведена експертиза Харківського науково-дослідного інституту ім. Бокаріуса, яка підтвердила правильність виконаних робіт».
Зазначимо, що мова йде про 16 закупівель Полтавської ОВА на будівництво фортифікаційних споруд у Донецькій області. У період з лютого по березень 2024 року обласний департамент оприлюднив тендери на будівництво фортифікаційних споруд на загальну суму понад 372 млн гривень. З державного бюджету для Полтавської області на будівництво захисних споруд виділили 221 млн 626 тисяч гривень.
Наприкінці 2024-го стало відомо, що Бюро економічної безпеки розслідувало можливе розкрадання бюджетних коштів, що виділялись на будівництво фортифікаційних споруд у Донецькій області. Як було вказано в ухвалі суду, чиновники департаменту будівництва, містобудування і архітектури Полтавської обласної військової адміністрації завдали збитків бюджету, ймовірно, на понад 3 млн гривень.
4 вересня у Верховній Раді Пронін прокоментував розслідування депутата Железняка. За його словами, інформація про втрату позицій через неякісні укріплення не відповідає дійсності — ці рубежі тримають Збройні сили України.
Посадовець підкреслив, що всі ціни на будівельні роботи затвердила «Укрдержбудекспертиза». Хід будівництва контролювали представники військової адміністрації Донецької області, військові інженери Міноборони, правоохоронці та Полтавська ОВА. Додатково залучались фахівців Національного наукового центру ім. Бокаріуса, які підтвердили обсяги, якість та вартість робіт.
