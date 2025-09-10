На Полтавщині підприємства змушували відправляти працівників на будівництво фортифікацій за бронювання — нардеп

Сьогодні, 20:45 Переглядів: 192

На Полтавщині під час будівництва фортифікаційних споруд влада змушувала підприємства відправляти своїх працівників працювати безкоштовно в обмін на бронювання від мобілізації. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

За його словами, компаніям пропонували отримати статус «критичних» за умови, що вони делегують людей на будівництво. Якщо підприємство відмовлялося, бронювання працівникам не надавали.

«Гроші на роботи списувалися на інших зовсім людей», — пояснив Железняк.

Що відомо про резонансну справу з будівництвом фортифікацій у Донецькій області

3 вересня народний депутат України Ярослав Железняк оприлюднив розслідування щодо можливих привласнень 200 млн грн на будівництві Полтавською обласною військовою адміністрацією фортифікацій на Донеччині. Железняк вказує, зокрема, на зв’язок підрядника «Енкі констракшн», що опікувалось будівництвом конструкцій з екскерівництвом обласної адміністрації — «настільки тісні, що оформлювати липові документи чиновникам Полтавської ОВА допомагає сам засновник фірми, яку найняли будувати фортифікації». У розслідуванні описали роботу фірми-прокладки «Прімум Актив», у якої купувались будматеріали, і можливі переплати на кілька десятків мільйонів гривень, а також про оформлення необґрунтованих додаткових і фіктивних послуг та матеріалів. У відео також вказали на стан захисних споруд і недоліки будівництва.

У коментарі «Кременчуцькому Телеграфу» Філіп Пронін заявив, що:

«Усі наведені Железняком твердження є безпідставними. Для Полтавської ОВА питання будівництва фортифікаційних споруд у Донецькій області було і залишається справою репутації та відповідальності перед військовими».

Він також зазначив, що «усі кошториси проходили ретельну перевірку незалежними експертами, які не виявили порушень. додатково була проведена експертиза Харківського науково-дослідного інституту ім. Бокаріуса, яка підтвердила правильність виконаних робіт».

— Але головним підтвердженням якості стало те, що на кожному етапі будівництва роботи перевіряли та приймали саме військові. Всі об’єкти зведено в повному обсязі, належної якості та у визначені строки, — сказав у коментарі ексначальник ОВА.