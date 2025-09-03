ГО "Захист держави"
Топ новина, Гроші, Полтавщина, Війна

Будівництво фортифікацій Полтавською ОВА і можливе привласнення 200 млн грн: що про це відомо

Сьогодні, 16:26 Переглядів: 128

 У коментарі «Кременчуцькому Телеграфу» Філіп Пронін відкинув звинувачення щодо можливих корупційних схем ОВА

Народний депутат України Ярослав Железняк оприлюднив розслідування щодо можливих привласнень 200 млн грн на будівництві Полтавською обласною військовою адміністрацією фортифікацій на Донеччині. Про це йдеться на Youtube-каналі депутата. 

Железняк вказує, зокрема, на зв’язок підрядника «Енкі констракшн», що опікувалось будівництвом конструкцій з екскерівництвом обласної адміністрації — «настільки тісні, що оформлювати липові документи чиновникам Полтавської ОВА допомагає сам засновник фірми, яку найняли будувати фортифікації».

 

У розслідуванні описали роботу фірми-прокладки «Прімум Актив», у якої купувались будматеріали, і можливі переплати на кілька десятків мільйонів гривень, а також про оформлення необґрунтованих додаткових і фіктивних послуг та матеріалів. 

 

У відео також вказали на стан захисних споруд і недоліки будівництва.

Зазначимо, що мова йде про 16 закупівель Полтавської ОВА на будівництво фортифікаційних споруд у Донецькій області. У період з лютого по березень 2024 року обласний департамент оприлюднив тендери на будівництво фортифікаційних споруд на загальну суму понад 372 млн гривень. З державного бюджету для Полтавської області на будівництво захисних споруд виділили 221 млн 626 тисяч гривень.

Наприкінці 2024-го стало відомо, що Бюро економічної безпеки розслідувало можливе розкрадання бюджетних коштів, що виділялись на будівництво фортифікаційних споруд у Донецькій області. Як було вказано в ухвалі суду, чиновники департаменту будівництва, містобудування і архітектури Полтавської обласної військової адміністрації завдали збитків бюджету, ймовірно, на понад 3 млн гривень.

Ексначальник Полтавської ОВА Філіп Пронін тоді прокоментував розслідування БЕБ. За його словами, переплат чиновниками ОВА не було.

У повідомленні зазначено, що загальний обсяг бруса, який згадується в ухвалі було придбано на загальну суму 3 тис. 850 грн. Пронін додає, що переплата на 3 млн «очевидно неможлива». 

— Всього пиломатеріали підрядник закуповував на загальну суму 1 млн 269 тис. грн, тобто на будь-які інші пиломатеріали переплата на 3 млн грн неможлива, — йдеться у повідомленні начальника ОВА. 

Що кажуть в ОВА

У Полтавській ОВА стверджують, що станом на 3 вересня 14 взводних опорних пунктів та ліній невибухових загороджень виконано в повному обсязі. 

— Усі роботи проведені відповідно до затвердженої проєктно-кошторисної документації, яка має позитивні висновки ДП «Укрдержбудекспертиза». Якість виконаних робіт підтверджена низкою перевірок, зокрема Національним науковим центром «Інститут судових експертиз ім. професора. М. С. Бокаріуса». Також це засвідчує командування сил підтримки ОТУ «Луганськ», представники яких розробляли і затверджували схеми взводно-опорних пунктів, — йдеться у повідомленні.

Загалом на будівництво фортифікаційних споруд було витрачено 375 млн грн, із яких близько 70 млн грн становить ПДВ. Найбільша частина витрат — понад 240 млн грн — припала на закупівлю матеріалів, тоді як на будівельні роботи спрямовано близько 65 млн грн, йдеться у повідомленні.

Що каже Пронін

У коментарі «Кременчуцькому Телеграфу» Філіп Пронін заявив, що:

«Усі наведені Железняком твердження є безпідставними. Для Полтавської ОВА питання будівництва фортифікаційних споруд у Донецькій області було і залишається справою репутації та відповідальності перед військовими».

Він також зазначив, що «усі кошториси проходили ретельну перевірку незалежними експертами, які не виявили порушень. додатково була проведена експертиза Харківського науково-дослідного інституту ім. Бокаріуса, яка підтвердила правильність виконаних робіт».

— Але головним підтвердженням якості стало те, що на кожному етапі будівництва роботи перевіряли та приймали саме військові. Всі об’єкти зведено в повному обсязі, належної якості та у визначені строки, — сказав у коментарі ексначальник ОВА.

Як вказує нардеп Железняк, Рада викликала на завтра голову Фінансового моніторингу Філіпа Проніна та т. в. о. начальника Полтавської ОВА Володимира Когута щодо «корупції на фортифікаційних спорудах та, як компанії отримали додаткові мільярдні тендера».

Кременчуцькі комунальники споруджують фортифікаційні споруди на Донеччині
У Кременчуці відзначили освітян, які брали участь у будівництві фортифікаційних споруд

