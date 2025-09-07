ГО "Захист держави"
Топ новина, Кременчук, Полтавщина

Будівництво фортифікацій Полтавською ОВА, атака РФ по Кременчуку: дайджест новин за тиждень

Сьогодні, 15:10 Переглядів: 325

Пропонуємо вам тижневий дайджест головних новин — усе коротко, чітко і без зайвих деталей

Можливі переплати на 200 мільйонів гривень. Резонансна справа з будівництвом фортифікацій у Донецькій області Полтавською ОВА

 

3 вересня народний депутат України Ярослав Железняк оприлюднив розслідування щодо можливих привласнень 200 млн грн на будівництві Полтавською обласною військовою адміністрацією фортифікацій на Донеччині. Железняк вказує, зокрема, на зв’язок підрядника «Енкі констракшн», що опікувалось будівництвом конструкцій з екскерівництвом обласної адміністрації — «настільки тісні, що оформлювати липові документи чиновникам Полтавської ОВА допомагає сам засновник фірми, яку найняли будувати фортифікації». У розслідуванні описали роботу фірми-прокладки «Прімум Актив», у якої купувались будматеріали, і можливі переплати на кілька десятків мільйонів гривень, а також про оформлення необґрунтованих додаткових і фіктивних послуг та матеріалів. У відео також вказали на стан захисних споруд і недоліки будівництва.

У коментарі «Кременчуцькому Телеграфу» Філіп Пронін заявив, що:

«Усі наведені Железняком твердження є безпідставними. Для Полтавської ОВА питання будівництва фортифікаційних споруд у Донецькій області було і залишається справою репутації та відповідальності перед військовими».

Він також зазначив, що «усі кошториси проходили ретельну перевірку незалежними експертами, які не виявили порушень. додатково була проведена експертиза Харківського науково-дослідного інституту ім. Бокаріуса, яка підтвердила правильність виконаних робіт».

— Але головним підтвердженням якості стало те, що на кожному етапі будівництва роботи перевіряли та приймали саме військові. Всі об’єкти зведено в повному обсязі, належної якості та у визначені строки, — сказав у коментарі ексначальник ОВА.

Зазначимо, що мова йде про 16 закупівель Полтавської ОВА на будівництво фортифікаційних споруд у Донецькій області. У період з лютого по березень 2024 року обласний департамент оприлюднив тендери на будівництво фортифікаційних споруд на загальну суму понад 372 млн гривень. З державного бюджету для Полтавської області на будівництво захисних споруд виділили 221 млн 626 тисяч гривень.

Наприкінці 2024-го стало відомо, що Бюро економічної безпеки розслідувало можливе розкрадання бюджетних коштів, що виділялись на будівництво фортифікаційних споруд у Донецькій області. Як було вказано в ухвалі суду, чиновники департаменту будівництва, містобудування і архітектури Полтавської обласної військової адміністрації завдали збитків бюджету, ймовірно, на понад 3 млн гривень.

4 вересня у Верховній Раді Пронін прокоментував розслідування депутата Железняка. За його словами, інформація про втрату позицій через неякісні укріплення не відповідає дійсності — ці рубежі тримають Збройні сили України.

Компанія, яка будувала фортифікації на Донеччині, опікувалась підвищенням енергоефективності будівель у Кременчуці

Російська армія атакувала Кременчук. Пошкоджено Крюківській міст

 

Внаслідок атаки збройних сил РФ у ніч на 7 вересня пошкоджене дорожнє покриття мосту через річку Дніпро у Кременчуці. Рух тимчасово закритоЧерез обстріл у Кременчуці «Укрзалізниця» змінила маршрути поїздів і скасувала рух електрички. В компанії попередили, що найближчими днями можливі затримки поїздів у регіоні через об’їзд ураженої ділянки. Для забезпечення сполучення використовуватимуть автобуси від найближчих доступних станцій до залізничної станції Кременчука.

Також у Кременчуцькому районі зазнали пошкоджень приватний будинок, автомобіль та одне із підприємств. Постраждалих внаслідок обстрілів немає, стверджують в обласній військовій адміністрації. 

У Кременчуці відпрацьовані алгоритми роботи медичної сфери, «швидкої», пологових будинків, екстрених служб і комунальних підприємств після пошкодження Крюківського мосту, розповів міський голова Віталій Малецький.

Водій, який був на Крюківському мосту під час вибуху, живий — Малецький

Бойова повістка тільки на бодікамеру

З 1 вересня усі військовослужбовці територіальних центрів комплектування (ТЦК та СП) зніматимуть перевірку документів та вручення повісток військовозобов’язаним на спеціальні бодікамери. Їх носіння стає обов’язковим. Очікується, що так процес перевірки та оповіщення стане прозорішим й можна буде забезпечити законність діяльності співробітників ТЦК та захистити права усіх сторін.

Бойові повістки ТЦК відсилатимуть через «Укрпошту», а відмова від їх отримання вважатиметься ухиленням від мобілізації

Втім військовослужбовці територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) вже понад рік використовують боді-камери під час заходів оповіщення, повідомили у Полтавському обласному ТЦК та СП.

У Кременчуці частину приміщення дитячої поліклініки на Маслова віддають в оренду

 

У Кременчуці віддають в оренду частину приміщення, що перебуває у власності Комунального некомерційного медичного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1». У цьому приміщенні нині перебуває дитяча поліклініка. Стартова ціна лоту — 10 тис. 792,99 грн. Попередньо віддають приміщенні в оренду на 5 років.

Військова підготовка для студентів

У новому навчальному році для студентів вищих навчальних закладів запровадили обов’язкову базову військову підготовку. Це стосується чоловіків віком від 18 до 25 років, які визнані придатними до військової служби. Військову підготовку вони проходитимуть замість строкової військової служби. Дівчата можуть приєднатися до цих занять добровільно, для чого потрібно стати на військовий облік. А для хлопців відмова від їх проходження може закінчитися відрахуванням з навчального закладу.

Базова військова підготовка ділиться на теоретичну частину (90 академічних годин) та практичну (210 академічних годин). Після теоретичних занять потрібно пройти підсумковий контроль — диференційований залік на основі балів усіх модулів. Тільки після цього студентів допустять до практичної підготовки у навчальних центрах ЗСУ. Вона триватиме з травня по жовтень. Для її початку необхідно буде пройти медичний огляд — ВЛК.

З вересня в українських вишах студентів навчатимуть базової військової підготовки: скільки триватиме та що вивчатимуть

«Гроші є, а реалізувати немає можливості», — кременчужанин не міг знайти фірму, яка вставить вікна за програмою єВідновлення

До редакції «Кременчуцького Телеграфа» звернувся кременчужанин Володимир Лундин, квартира якого постраждала під час прильоту в червні 2025 року. Пан Володимир все зробив згідно з процедурою, каже, що доволі швидко отримав гроші на рахунок. Проте зіткнувся з іншою проблемою. Через те що вікна у квартирі дерев’яні, він не зміг знайти в місті Кременчук фірму, яка б вирізала скло потрібного розміру й вставила у рами.

 

«Кременчуцький Телеграф» звернувся за коментарем у відділ закупівель та тарифів управління економіки виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області. Там повідомили, що проблему вже вирішили: знайшли фірму, яка займається склом й уклали з нею угоду про надання послуг в рамках програми єВідновлення.

На початку вересня частина підприємств на Полтавщині втратила статус критично важливих і не може бронювати працівників

У Полтавській області переглянули перелік підприємств, що відносяться до критичної інфраструктури — з 1 вересня деякі з них втратили можливість бронювати працівників. 

Автор: Телеграф
