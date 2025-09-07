У Кременчуці рух мостом перекрито

Сьогодні, 07:32 Переглядів: 2 726

Після нічної атаки по Кременчуку зранку рух мостом повністю перекрито

Рух автомобільного транспорту та пішоходів мостом через р. Дніпро тимчасово перекрито. Про це повідомили у черговій частині Кременчуцького батальйону патрульної поліції.

Додамо, що у ніч на 7 вересня у Кременчуці було чутно серію вибухів. Внаслідок атаки збройних сил РФ пошкоджене дорожнє покриття мосту через річку Дніпро, розповіли в обласній військовій адміністрації.

Також у Кременчуцькому районі зазнали пошкоджень приватний будинок, автомобіль та одне із підприємств. Постраждалих внаслідок обстрілів немає, стверджують в Полтавській ОВА.