У Кременчуці рух мостом перекрито

Рух автомобільного транспорту та пішоходів мостом через р. Дніпро тимчасово перекрито. Про це повідомили у черговій частині Кременчуцького батальйону патрульної поліції.
Додамо, що у ніч на 7 вересня у Кременчуці було чутно серію вибухів. Внаслідок атаки збройних сил РФ пошкоджене дорожнє покриття мосту через річку Дніпро, розповіли в обласній військовій адміністрації.
Також у Кременчуцькому районі зазнали пошкоджень приватний будинок, автомобіль та одне із підприємств. Постраждалих внаслідок обстрілів немає, стверджують в Полтавській ОВА.
