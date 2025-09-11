У Полтавському обласному ТЦК рішуче засудили прояви корупції, що перешкоджають мобілізації, які викрило СБУ

Олена Шуляк
Новий закон про ветеранське підприємництво: як працюватиме підтримка
ГО "Захист держави"
Прифронтовий бізнес: виживати чи розвиватися?
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Микола Корецький
Як депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», організував свято для Асоціації інвалідів дитинства «Новий дім»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту "КременчукТудей" та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам'яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам'яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Топ новина, Надзвичайні новини

У Полтавському обласному ТЦК рішуче засудили прояви корупції, що перешкоджають мобілізації, які викрило СБУ

Сьогодні, 15:41 Переглядів: 952

 

До Полтавського обласного ТЦК та СП не надходила інформація про встановлення причетності посадових осіб ТЦК до цієї справи

Керівництво Полтавського обласного ТЦК та СП категорично засуджує будь-які прояви корупційних діянь, що перешкоджають мобілізаційним заходам. Про це заявили на офіційній сторінці ТЦК у Facebook та нагадали, що співробітники СБУ «взяли на гарячому» лікаря ВЛК, що проводив огляд військовозобов’язаних в одному з відділів Кременчуцького районного ТЦК та СП. Полтавському обласному ТЦК ця інформація стала відомо з повідомлення пресслужби СБУ.

— У ході обшуків за місцем роботи і проживання фігурантів правоохоронці вилучили медичну документацію, мобільні телефони із доказами протиправних дій, чорнову бухгалтерію та понад 3,8 млн в гривневому еквіваленті, отриманих незаконним шляхом. Наразі одному з фігурантів повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України (зловживання впливом). Йому загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна — йдеться у заяві обласного ТЦК.

У Полтавському обласному ТЦК та СП також зазначили, що до них не надходила інформація про встановлення причетності до цієї справи посадових осіб ТЦК.

— Відсутня також інформація про причетність посадових осіб ТЦК та СП і в ухвалі суду, яка є у вільному доступі. Підозрюваному (лікарю КНП «Козельщинська центральна лікарня») обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та призначили заставу у розмірі понад 240 тисяч гривень, — зауважили в обласному ТЦК.

У Полтавському обласному ТЦК закликають усіх, кому стало відомо про корупцію, або ж лікарі ВЛК чи посадові особи ТЦК та СП пропонують «допомогти за гроші», відразу повідомляй на гарячу лінію Полтавського обласного ТЦК та СП (0 800 502 992) або до правоохоронних органів.

А також нагадують, що НАЗК розробило та презентувало гайд для викривачів корупції — електронний посібник, у якому в доступній та зрозумілій формі роз’яснюється, хто такий викривач, які права та гарантії захисту він має, як підготувати повідомлення про корупцію та обрати канал.

— Заохочуємо громадян до активної участі у викритті корупційних порушень, що є важливим компонентом функціонування антикорупційної системи, — резюмували у повідомленні Полтавського ОТЦК по факту викриття корупції у ВЛК на території Кременчуцького району.

Нагадаємо, сьогодні пресслужба СБУ та Нацполіції повідомили, що затримано члена ВЛК одного з відділів Кременчуцького районного ТЦК та СП після отримання ним 5 000 $ хабаря. За ці гроші він обіцяв «оформити» дружині військовозобов’язаного другу групу інвалідності, що дало б чоловікові відстрочку від мобілізації. Під час обшуків у підозрюваного було вилучено понад 80 000 $, 3 000 € та пів мільйона гривень. Посадовцю повідомлено про підозру за ч.3 ст. 369-2 ККУ та обрано запобіжний захід — тримання під вартою з правом застави у 242 тис. грн. Наразі тривають слідчі дії.

 

Автор: Віктор Крук
