На Полтавщині судитимуть шістьох людей за поширення даних про ТЦК у месенджерах

У серпні правоохоронці викрили шістьох мешканців Полтавської області, які у месенджерах Viber та Telegram поширювали інформацію про місця перебування співробітників територіальних центрів комплектування. Про це повідомили у Полтавській обласній прокуратурі.
За даними слідства, упродовж червня–серпня вони фіксували на телефони місця проведення мобілізаційних заходів і передавали ці дані онлайн. Інформацією користувалися чоловіки, які хотіли ухилитися від призову.
Досудове розслідування проводили слідчі СБУ під процесуальним керівництвом прокуратури. Обвинувальні акти скерували до судів.
Фігурантам інкримінують ч.1 ст.114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ в особливий період).
Нагадаємо, нещодавно у Полтавському обласному ТЦК пояснили, чим рекрутинг відрізняється від мобілізації.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.